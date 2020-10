Grov massevoldtekt i Bangladesh fører til krav om dødsstraff

I de aller fleste voldtektssaker blir ikke gjerningsmannen engang rettsforfulgt. Det fører til stort folkelig sinne.

Det var store demonstrasjoner i Bangladeshs hovedstad Dhaka onsdag, der det ble krevd rettferdighet for voldtektsofre. Foto: MOHAMMAD PONIR HOSSAIN, REUTERS/NTB

Bangladesh har fått sin egen metoo-bevegelse, men i en langt råere form enn den som for tiden hersker i Europa og USA. De siste ukene har det sirkulert en video på sosiale medier som viser hvordan åtte menn sist måned angrep en kvinne, rev av henne klærne, og forgrep seg på henne.

Kvinnen har forklart at mennene truet med å offentliggjøre videoen, dersom hun ikke ga dem penger og samtykket til sex. Da hun nektet, lastet de opp videoen, som blant annet har spredt seg på Facebook.

Videoen slo tilbake på mennene

Derfra gikk det ikke helt slik mennene hadde tenkt. Videoen vakte øyeblikkelig enormt sinne, og det brøt ut store demonstrasjoner i både hovedstaden Dhaka og i andre byer. Det reiste seg et massivt folkekrav om dødsstraff både for de åtte gjerningsmennene og andre voldtektsmenn. Ved en av demonstrasjonene satte demonstrantene opp en symbolsk galge.

Til tross for de grufulle opptakene greide ikke myndighetene å stanse videoen, som nå er blitt delt opptil flere ganger.

Denne kvinnen demonstrerte foran regjeringsbygningen i Dhaka. Foto: Mahmud Hossain Opu, AP/NTB

I forrige uke sa kvinnen som ble utsatt for massevoldtekten, til avisen The Daily Star, at hun fryktet for sin datters sikkerhet.

– Livet mitt er allerede ødelagt. Nå er jeg bekymret for barna mine, spesielt min datter. Jeg greier ikke tanken om at min datters svigerfamilie kan ha sett videoen. Hva tenker de? Hva om de lar det gå ut over datteren min og kaster henne ut, sa hun.

Dødsstraff vinner frem

Til gjengjeld ble folkekravet om dødsstraff hørt av regjeringen i Bangladesh. Mandag uttalte justisminister Aisul Haq at regjeringen allerede denne uken vil innføre dødsstraff i voldtektssaker. Med denne beslutningen forsterker imidlertid regjeringen samtidig en tendens hvor bruken av dødsstraff vinner frem i Sørøst-Asia, mens stadig flere land på verdensplan vender ryggen til denne straffemetoden.

Thailand henrettet i fjor en mann dømt for mord. Det var første gang på ni år at Thailand gjennomførte en dødsdom. I 2017 fordoblet Singapore antall henrettelser fra fire til åtte sammenliknet med 2016, og i både Malaysia og Indonesia blir det innsatt stadig flere fanger i «dødsgangene» i fengslene.

Demonstrantene ber om dødsstraff i grove overgrepssaker. Foto: MOHAMMAD PONIR HOSSAIN, REUTERS/NTB

Menneskerettighetsgrupper kritiserer innføringen av dødsstraff i Bangladesh og peker i stedet på at problemet i landet er at svært få voldtektssaker i det hele tatt ender i rettssystemet, og at regjeringen ikke gjør nok for å bøte på problemet.

Dermed har det oppstått en oppfatning av at det er straffefritt – og kanskje nesten legitimt – å begå overgrep.

Tror dødsstraff skremmer

Sultan Mohammed Zakaria, som er utreder for Amnesty International, omtaler i en uttalelse den siste voldektsvideoen som et eksempel på «den sjokkerende volden kvinner i Bangladesh rutinemessig blir utsatt for».

Mange av dem som de siste ukene har demonstrert i Bangladesh er kvinner. De tror dødsstraff kan skremme menn fra å begå overgrep.

«En så hard straff kan skape frykt blant voldtektsmennene. Men enda viktigere vil det være å styrke lovgivningen slik at man kan behandle slike saker raskere. Det må også sikres», sa den 21 år gamle studenten Tahmid Binte Mahima mandag til avisen The New York Times.

De fleste saker ender uten dom

Ifølge den lokale menneskerettighetsorganisasjonen Ain-o. Salisk Kendra ble det mellom januar og september i år rapportert om minst 975 voldtektssaker i Bangladesh, deriblant 208 saker om massevoldtekt. Men data fra regjeringens One Stop Crisis Centre viser at under fire prosent av de innrapporterte sakene fører til domsavsigelse. Under én prosent av sakene ender med at gjerningsmannen dømmes.

Før helgen demonstrerte studenter til støtte for en kvinne i Noakhali, sør i Bangladesh, som var blitt utsatt for massevoldtekt. Foto: MOHAMMAD PONIR HOSSAIN, REUTERS/NTB

«Kvinner i Bangladesh blir sviktet av rettssystemet, noe som utsetter dem for større risiko», sier Sultan Mohammed Zakaria fra Amnesty International.

Situasjonen i Bangladesh minner mye om den i de to nabolandene India og Myanmar, hvor det også er tallrike eksempler på voldtekter.

For et par uker siden døde to unge kvinner i India som følge av skadene de fikk da de ble utsatt for en massevoldtekt i delstaten Uttar Pradesh. Begge kvinnene var daliter, og dermed nederst i det indiske kastesystemet. Dødsfallene førte til flere protester.

I Myanmar har det de siste årene vært et økende krav om innføring av dødsstraff – akkurat slik det nå skjer i Bangladesh – etter at flere kvinner og jenter på helt ned til to år har dødd etter å ha blitt utsatt for voldtekt.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN