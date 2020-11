Leder for Irans atomprogram drept i attentat – Iran varsler hevn

Den iranske forskeren Mohsen Fakhrizadeh, som omtales som leder for et militært atomprogram, ble fredag drept i et attentat utenfor Teheran.

Den iranske atomfysikeren Mohsen Fakhrizadeh ble drept i et attentat i Absarsd, rundt 70 kilometer øst for Teheran. Foto: Fars / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert I dag 16:16

Forsvarsdepartementet i Iran bekrefter meldinger fra nyhetsbyrået Fars og andre iranske medier om at Fakhrizadeh ble drept i Absard, rundt 70 kilometer øst for den iranske hovedstaden Teheran.

Detaljene rundt attentatet er ikke kjent, men ifølge Fars angrep væpnede menn bilen hans da han kom kjørende.

Tre eller fire av angriperne ble ifølge nyhetsbyrået drept i skuddvekslingen som fulgte.

Dette avvises av den israelske TV-stasjonen Channel 13s senior­korrespondent Alon Ben-David, som er kjent for å ha gode kontakter innen israelsk etterretning. Ifølge ham unnslapp samtlige angripere.

Iran varsler hevn

Den iranske generalstabssjefen Mohammad Bagheri advarer om at det vil bli tatt hevn mot dem som sto bak attentatet på forskeren Mohsen Fakhrizadeh.

– Terrorgrupper, lederne og gjerningsmennene bak dette feige attentatet bør vite at en alvorlig hevn venter dem, skriver han i en Twitter-melding som er gjengitt av det statlige nyhetsbyrået IRNA.

Bagheri omtaler Fakhrizadehs død som «et bittert og tungt slag».

– Vi forsikrer om at vi ikke vil hvile før vi har jaget og straffet dem som var involvert, skriver han.

En av Irans ledende atomforskere, Mohsen Fakhrizadeh (til h.), ble drept i et attentat fredag. Det er ikke kjent hvem de to andre på bildet er. Foto: AP / NTB

Ledet atomprogram

Fakhrizadeh ledet ifølge den israelske avisen Haaretz for snart 20 år siden et militært atomprogram og ble i 2008 satt på USAs sanksjonsliste. Det er uklart hvilken posisjon han hadde nå.

I 2018 ble han navngitt av Israels statsminister Benjamin Netanyahu under en pressekonferanse.

– Husk dette navnet, sa Netanyahu, som anklager Iran for å utvikle atomvåpen i skjul.

Netanyahus kontor ville fredag ikke svare på spørsmål om attentatet.

Arbeidet ble avviklet

Etter at president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen med Iran i 2018, innførte amerikanerne sanksjoner mot organisasjonen Fakhrizadeh ledet, kjent under forkortelsen SPND.

Ifølge amerikanske myndigheter var dette en militær organisasjon som vurderte muligheter for å utvikle atomvåpen. Iranske myndigheter aviser at de ønsker å utvikle slike våpen.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) bekreftet i en rapport i 2015 at Fakhrizadeh tidligere ledet et program som undersøkte «en mulig militær dimensjon i Irans atomprogram», men dette arbeidet ble ifølge IAEA avviklet tidlig på 2000-tallet.

Anklager Mossad

Det er ikke kjent hvem som sto bak fredagens attentat, men den israelske etterretningstjenesten Mossad anklages for å ha likvidert minst fire iranske atomforskere tidligere.

En amerikansk tjenestemann og to etterretningskilder sier til The New York Times at Israel sto bak attentatet.

Det samme hevder Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

– Terrorister drepte i dag en fremstående iransk forsker. Denne feigheten, som det er sterke indikasjoner på at Israel står bak, viser at de skyldige er svært krigslystne, heter det i en uttalelse fra Zarif.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif sier at det er sterke indikasjoner på at Israel sto bak attentatet på den iranske atomfysikeren Mohsen Fakhrizadeh fredag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tidligere attentat

Vestlige etterretningskilder har tidligere bekreftet at Mossad har stått bak tidligere attentat, og iransk sikkerhetstjeneste har opp gjennom årene avdekket flere attentatplaner og pågrepet og dømt iranere som skal ha medvirket.

– De dødelige angrepene mot iranske atomforskere blir utført av en iransk dissidentgruppe som er finansiert, trent og væpnet av israelsk etterretning, bekreftet flere høytstående amerikanske etterretningskilder overfor NBC News i 2012.

Den iranske gruppen det henvises til er Mujahedin-e-Khalq (MeK), som tidligere har vært å finne både på USAs og EUs terrorliste.

Dødsdømt

Den svensk-iranske forskeren Ahmadreza Djalali ble av en iransk domstol i 2017 dømt til døden etter å ha blitt funnet skyldig i å ha gitt opplysninger til Mossad om to iranske atomforskere som ble drept. Djalali er ennå ikke henrettet.

Den iranske Revolusjonsgarden sier i en kunngjøring at attentatet på Fakhrizadeh vil bli hevnet.