Intenst diplomati for å få slutt på kampene om Nagorno-Karabakh

Kampene mellom Armenia og Aserbajdsjan om Nagorno-Karabakh raser videre, til tross for verdenssamfunnets krav om våpenhvile og forhandlinger.

Publisert Publisert I dag 13:15

Armenske styrker (bildet) hevdet tirsdag å ha slått tilbake aserbajdsjanske angrep i Nagorno-Karabakh, en region som kontrolleres av armenske separatister, men som ifølge verdenssamfunnet er en del av Aserbajdsjan. Foto: Armenias forsvarsdepartement / AP / NTB

NTB

For tredje døgn på rad ble det tirsdag meldt om trefninger flere steder i Nagorno-Karabakh, en region som er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men som kontrolleres av armenske separatister.

Armenias statlige nyhetsbyrå Armenpress hevdet tirsdag ettermiddag at et tyrkisk F-16-fly hadde skutt ned et armensk kampfly av typen SU-25 i armensk luftrom.

En talsmann for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan avviste meldingen som «absolutt usann».

– Armenia må trekke seg ut av områdene de okkuperer i stedet for å ty til slike billige propagandatriks, sa talsmannen Fahrettin Altun.

Kamper mellom armenske og aserbajdsjanske styrker i en video offentliggjort mandag av Armenias forsvarsdepartement. Foto: AP / NTB

Armenia hevder at tyrkiske soldater kjemper sammen med aserbajdsjanerne, men dette avviser Tyrkia. Altun understreket imidlertid tirsdag at landet vil komme Aserbajdsjan til unnsetning i konflikten.

– Tyrkia er fullt forpliktet til å hjelpe Aserbajdsjan med å gjenvinne de okkuperte områdene og forsvare landets interesser i henhold til internasjonal lov, tvitret han.

Russland og USA

Russland, som har militærbaser i Armenia, følger utviklingen med stigende uro.

– Vi ber alle parter, spesielt land som Tyrkia, om å gjøre alt de kan for å sikre en våpenhvile og ved hjelp av politiske og diplomatiske midler komme frem til en fredelig løsning på denne konflikten, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov tirsdag.

USA er også bekymret og ber partene vende tilbake til forhandlingsbordet.

– Begge sider må stanse voldshandlingene og snarest gjenoppta forhandlingene, sa utenriksminister Mike Pompeo under et besøk i Hellas.

Aserbajdsjans forsvarsdepartement offentliggjorde tirsdag dette bildet som angivelig viser kamper mellom aserbajdsjanske og armenske styrker. Foto: AP / NTB

Sprikende meldinger

Meldingene fra slagmarken i Nagorno-Karabakh spriker, men i morgentimene tirsdag hevdet aserbajdsjanske styrker å ha påført armenerne store tap utenfor byen Fizuli.

– Styrkene ødela fire fiendtlige stridsvogner og et pansret kjøretøy og drepte ti soldater, het det i en uttalelse fra forsvarsledelsen.

Forsvarsdepartementet i Armenia hevdet på sin side at deres styrker hadde slått tilbake flere aserbajdsjanske offensiver.

– Fienden led et betydelig tap av personell, het det i en uttalelse fra den kanten.

Gammel konflikt

Nagorno-Karabakh, som er under halvparten så stort som Rogaland fylke og har rundt 150.000 innbyggere, har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens oppløsning på 1990-tallet.

Separatistene, som også kontrollerer store områder rundt enklaven, støttes åpent av Armenia, men verdenssamfunnet anerkjenner regionen som en del av Aserbajdsjan.

Det har flere ganger tidligere brutt ut kamper mellom Armenia og Aserbajdsjan om området, og den siste opptrappingen startet søndag.

Mandag meldte separatistene at de hadde mistet 84 soldater i kampene, og aserbajdsjanske styrker meldte også om tap. Minst tolv sivile skal også ha blitt drept, ti i Aserbajdsjan og to i Armenia.

Intenst diplomati

FNs generalsekretær António Guterres snakket mandag med lederne i de to landene og ba dem gjenoppta forhandlingene i regi av den såkalte Minsk-gruppen og slippe inn observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

FNs sikkerhetsråd skulle etter planen diskutere konflikten tirsdag, og EU og Tysklands statsminister Angela Merkel ber også partene om umiddelbart å legge ned våpnene.

Merkel snakket tirsdag på telefon med Aserbajdsjans president Ilham Alijev. Dagen før hadde hun en samtale med Armenias statsminister Nikol Pasjinian.

– Hun ba innstendig om en umiddelbar våpenhvile, sier Merkels talsmann Steffen Seibert.