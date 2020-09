Trump vil nominere en kandidat til høyesterett mot slutten av uken

President Donald Trump sier han vil nominere en kandidat til høyesterett fredag eller lørdag. Han har allerede lovet at det blir en kvinne.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

President Donald Trump vil nominere en dommer til den ledige plassen i høyesterett bare en uke etter at dommer Ruth Bader Ginsburg døde. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

NTB

I et intervju med Fox News oppgir han at han har en liste med fem aktuelle kandidater.

– Jeg vil kunngjøre det fredag eller lørdag, og da begynner arbeidet, men forhåpentligvis er det ikke for mye arbeid, sier Trump i intervjuet mandag.

Han sier at han vil vente til minnegudstjenesten for den avdøde dommeren Ruth Bader Ginsburg er over, men at nominasjonen kommer raskt nok til at Senatet har god tid til å godkjenne en ny høyesterettsdommer før valget 3. november.

Senatet har republikansk flertall, og Demokratene har krevd at forsamlingen må vente med å holde en avstemning til etter valget.

– Den endelige avstemningen bør tas før valget. Vi har massevis av tid til det, sier Trump.

Ginsburg, som døde fredag, var en av fire liberale dommere i høyesterett. Blant de åtte gjenværende dommerne er det fem konservative og tre liberale.

Med enda en konservativ dommer vil høyesterett ha et konservativt flertall i lang tid fremover, noe som vil kunne dreie den amerikanske samfunnsutviklingen i sterk konservativ retning både når det gjelder verdispørsmål som abort og likekjønnede ekteskap, og i politisk retning når det gjelder saker som helseforsikringer for alle, innvandringspolitikk og våpenlover.