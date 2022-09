Menneskerettsorganisasjon: 31 personer drept i demonstrasjoner i Iran

Minst 31 sivile er drept i demonstrasjoner i Iran, ifølge en menneskerettsorganisasjon. Store protester brøt ut etter at Mahsa Amini (22) døde i varetekt.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Det er den Oslo-baserte menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights som melder om tallet på døde.

– Det iranske folk har demonstrert for å oppnå grunnleggende rettigheter og verdighet. Myndighetene svarer på deres fredfulle demonstrasjoner med kuler, sier leder Mahmood Amiry-Moghaddam.

Demonstrasjonene har pågått i seks dager og ifølge organisasjonen har altså 31 demonstranter blitt drept i denne perioden.

Tallene fra statlige medier er langt lavere. Til og med torsdag var minst 17 personer drept, og dette omfatter også politi og sikkerhetsstyrker, ifølge statlige medier.

Demonstrasjonene i Iran brøt ut etter at 22 år gamle Mahsa Amini i forrige uke døde etter å ha blitt arrestert av det iranske moralpolitiet. BBC har rapportert at vitner så politiet slå henne til døde. Grunnen skal ha vært at hun gikk med hijaben på feil måte.

Ifølge iransk politi døde Mahsa av hjerteinfarkt. Familien til 22-åringen avviser at hun hadde hjerteproblemer.

