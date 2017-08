Nasjonalforsamlingen i Iran har vedtatt å sette av over 4 milliarder kroner til videreutvikling av landets rakettprogram.

Hensikten er å slå tilbake mot det nasjonalforsamlingen kaller kamp mot USAs «eventyrlyst» og sanksjoner, og formålet er også å styrke den iranske Revolusjonsgardens oppdrag i utlandet.

«Eventyrlystaktige handlinger fra USA»

– Amerikanerne bør vite at dette var vår første handling, sa nasjonalforsamlingens president Ali Larijani etter at vedtaket ble fattet med overveldende flertall.

Parlamentarikerne stemte for en tiltakspakke som skal «konfrontere terror- og eventyrlystaktige handlinger fra USA i regionen».

Sanksjoner mot Iran

Vedtaket ble fattet søndag, et par uker etter at Washington innførte sanksjoner mot Iran. Sanksjonene ble innført som svar på at Iran hadde prøveskutt en rakett som kan frakte satellitter ut i verdensrommet. USA mener rakettens teknologi kan brukes til krigsformål. Iran reagerte da med å si at landet ser på de nye sanksjonene som brudd på atomavtalen fra 2015 som USA har skrevet under på.