Minst ni personer er drept i en ny masseskyting i USA, denne gangen i storbyen Dayton i Ohio. Politiet bekrefter også at skytteren er død.

Ifølge en Twitter-melding fra politiet er minst 16 andre sendt til sykehus med skader.

Politiet opplyser at flere politibetjenter var på patrulje i nærheten da det ble meldt om skyting i bydelen Oregon, og at de derfor raskt fikk avsluttet hendelsen.

– Det var en veldig kort periode med vold. Vi var svært heldige på grunn av det, sier politiets talsmann Matt Carper, ifølge lokalavisen Dayton Daily News.

Han opplyser at gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet, og at han så langt er den eneste mistenkte.

Populær bydel

Oregon er en bydel med mange barer, butikker og gamle mursteinsboliger. Skytingen skjedde like ved en bar kalt Ned Peppers Bar. Området var søndag avsperret, og FBI-etterforskere var på plass.

Politiet forsøker nå å finne motivet for skytingen og har bedt alle som var vitne til hendelsen eller har informasjon om den, om å ta kontakt.

Masseskytingen i Dayton kom natt til søndag lokal tid, cirka et halvt døgn etter at 20 mennesker ble drept i en skytemassakre ved et kjøpesenter i grensebyen El Paso i Texas.

En hvit 21-åring er pågrepet, mistenkt for hatkriminalitet og terror.

– Forsøkte å komme inn i bar

Ifølge Dayton Daily News har enkelte øyenvitner sagt at gjerningsmannen forsøkte å ta seg inn i en bar.

– Han forsøkte å gå inn i baren, men kom seg ikke gjennom døren. Noen tok skytevåpenet fra ham, og han ble skutt og drept, skriver en mann på Facebook, ifølge lokalavisen.

Vedkommende skriver også at han så minst åtte døde mennesker rett ved bordet på gaten der han satt.

Fra bar til bar

Store politistyrker rykket ut til området etter at de første meldingene om skyting kom. Politifolk skal ha gått fra bar til bar for å undersøke om det er flere ofre. På et tidlig tidspunkt var det mistanke om at det var flere gjerningspersoner, og at en av dem hadde forlatt stedet med en bil.

Flere personer skal være kritisk skadd. En talskvinne i det lokale helsevesenet, Elizabeth Long, bekrefter at sårede er brakt til sykehus, men hun ga ingen opplysninger om hvor mange det dreier seg om og hvilken tilstand de er i, ifølge Huffington Post.

Masseskytingen i Dayton er den tredje på mindre enn sju dager i USA.

For en knapp uke siden ble tre mennesker drept og 15 såret da en mann åpnet ild under en matfestival i småbyen Gilroy i California. Den 19 år gamle gjerningsmannen skjøt seg selv på stedet. Det ble funnet høyreekstremistisk litteratur i mannen hjem, men politiet har ennå ikke fastslått noe motiv.