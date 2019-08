Massedrapet i El Paso etterforskes som innenlandsk terror, og den 21 år gamle gjerningsmannen risikerer dødsstraff.

Bare et halvt døgn etter massakren i El Paso lørdag, der 20 mennesker ble meid ned, regnet det med dødbringende kuler over et utelivsområde i Dayton. USA har opplevd sitt verste drapsdøgn på mange år.

Ni mennesker ble drept i Dayton, selv om den antatte gjerningsmannen, 24 år gamle Connor Betts, ble nøytralisert av politiet på under ett minutt. Det yngste offeret er Betts' søster, 22 år gamle Megan. Politiet har så langt ingen forklaring på hva som kan ha vært motivet.

De to massedrapene virker helt ulike. Hendelsen i El Paso har utløst føderale reaksjoner og settes i sammenheng med hatkriminalitet og rasistiske motiver. Gjerningsmannen la ut et langt skriv med innvandringsfiendtlig innhold på nett like før han skjøt rundt seg på et shoppingsenter.

Påtalemyndigheten i Texas sier at handlingen ligger innenfor det som rammes av dødsstraff.

Tungt bevæpnet

Mannen som åpnet ild mot tilfeldige personer i gaten utenfor flere barer i Dayton, var ikledd skuddsikker vest og hadde med seg et automatvåpen og flere magasiner med høyhastighetsammunisjon, opplyser Daytons ordfører Nan Whaley.

Politifolk som patruljerte området, skjøt og drepte angriperen før det hadde gått et minutt, opplyser ordføreren. Hun sier at 27 personer ble såret eller skadd og sendt til sykehus.

Oregon er et nabolag med mange barer, butikker og gamle mursteinsboliger, og skytingen skjedde like ved Ned Peppers Bar. Området var søndag avsperret, og FBI-etterforskere var på plass.

Uforklarlig motiv

Politiet forsøker å finne motivet for skytingen. Søndag kveld fikk hendelsen en ny dimensjon i og med at søsteren til den antatte gjerningsmannen er blant de drepte.

Guvernøren i Ohio, Mike DeWine, har gitt ordre om at det skal flagges på halv stang for å hedre dem som ble drept.

Også i El Paso, som ligger i Texas like ved grensen til Mexico, er det stor sorg etter at det som var en vanlig lørdag formiddag i et stort kjøpesenter, endte i en blodig massakre. Mange av kundene var foreldre med barn som var ute for å handle før skolestart.

– Anklager Trump

En av Demokratenes presidentkandidater, Beto O'Rourke, som selv kommer fra El Paso, anklager president Donald Trump for å ha bidratt til en økning i antall masseskytinger de tre siste årene gjennom en splittende retorikk.

I et intervju med CNN kaller han presidenten for rasist.

– Det fører til en grunnleggende endring av dette landets mentale tilstand, og det fører til vold, sier han etter å ha møtt ofre for masseskytingen og helsepersonell ved et sykehus i El Paso.

Også de andre demokratiske presidentkandidatene, som Joe Biden og Bernie Sanders, er kritiske. De langer ut mot våpenlobbyen NRA.

– Dette er sykt. Dette er hinsides alt vi bør tolerere. Vi kan slå NRA. Vi kan slå våpenprodusentene, sa Sanders.