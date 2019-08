Veiene over en bru ved Rio de Janeiro ble stengt midt i morgenrushet da en mann som helte bensin ut i en buss med passasjerer, truet med å tenne på.

Etter en stund meldte politiet at kapreren var overmannet og skutt, og TV-bildene viser at mannen blir ført ut av bussen. Det er ikke kjent om han er drept eller såret. Brasils sikkerhetspoliti hadde ansvaret for forhandlingene med kapreren og håndteringen av situasjonen.

Det er uklart hvor mange som var om bord, men ifølge nyhetsbyrået AP var det 37 passasjerer i bussen da kapreren tok seg inn på vei fra forstaden Niteroi tidlig tirsdag morgen. Nyhetsbyrået AFP rapporterer at minst 16 personer ble holdt fanget.

Minst seks av dem som var om bord, ble sluppet ut etter en stund, og de fortalte at mannen helte ut bensin i bussen og truet med å tenne på. Ifølge Brasilianske myndigheter har mannen identifisert seg som en politimann, men dette er ikke bekreftet.

Kapreren kom ikke med noen spesielle krav, og han ga inntrykk av å ha psykiske problemer, sier en talsperson for politiet til TV Globo.