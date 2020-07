Situasjonen i Afghanistan fortsatt livsfarlig for sivile

Tusenvis av sivile mister fortsatt livet i kamper og bombeangrep i Afghanistan hvert år.

Et Nato-helikopter over Afghanistans hovedstad Kabul tidligere i sommer. Foto: Omar Sobhani, Reuters/NTB Scanpix

Danske soldater ble sendt til fødeklinikken til Leger Uten Grenser i Afghanistans hovedstad, Kabul, etter at denne ble angrepet 12. mai i år. Oppgaven var å hjelpe med å evakuere og behandle såret personale.

Tre terrorister forkledd som politibetjenter drepte 25 sivile kvinner og barn, og ble selv drept av afghanske sikkerhetsstyrker. De danske soldatene var derfor ikke direkte involvert i kamphandlinger.

Likevel har det vært en voldsom omgang for de danske soldatene, opplyste det danske forsvarsdepartementet til Politiken i dagene etter angrepet. En opphisset folkemengde hadde nemlig samlet seg utenfor klinikken. I slike situasjoner er det stor risiko for selvmordsbomber, særlig om utenlandske soldater er til stede.

Danmarks forsvarsminister, Trine Bramsen, ga uttrykk for sin stolthet over de danske soldatenes innsats.

– Igjen og igjen møter jeg folk som stiller spørsmål ved hvorfor vi skal være i Afghanistan, sa hun.

– Situasjonen i Afghanistan er ikke løst. Det forekommer fortsatt brutale overgrep på sivile. Dette er et veldig sterkt bilde på hvor ustabil situasjonen er, og hva som kan skje, fortsatte hun.

Danske soldater løser normalt ikke oppgaver som denne i mai ved den afghanske fødeklinikken. De var imidlertid i nærheten, og skyndet seg derfor til stedet for å hjelpe, sa den danske forsvarsministeren.

USA i ferd med å trekke seg ut

Etter snart 19 år meg krig er USA i ferd med å trekke sine soldater ut av Afghanistan. Det skjer etter at USA og den fundamentalistiske islamske bevegelsen Taliban ble enige om en fredsavtale i februar i år.

Avtalen skulle endelig «bringe fred til Afghanistan». USAs president, Donald Trump, sier at «krigen er over» om Taliban holder sin del av avtalen. Det ser ut til å være problemer med denne delen.

Innen 14 måneder etter at avtalen ble inngått skal USA ha trukket alle sine soldater ut av Afghanistan.

Allerede etter 135 dager skulle antallet amerikanske soldater reduseres fra 13.000 til 8600. Disse soldatene er hentet hjem, bekreftet Jonathan Hoffman, talsperson for det amerikanske forsvarsdepartementet, i en pressemelding tirsdag i forrige uke.

Det er de fem militærbasene i provinsene Helmand, Uruzgan, Paktika og Laghman som USA nå har forlatt.

USA invaderte Afghanistan etter terrorangrepet mot World Trade Center og USAs forsvarsdepartement 11. september 2001. Målet med invasjonen var å nøytralisere terrorbevegelsen al-Qaida og finne dens leder, Osama bin Laden. Taliban hadde makten i Afghanistan i 2001 og ga terrorbevegelsen husly i landet.

Uenighet om løslatelse av fanger

Taliban har forpliktet seg til å forhandle med den afghanske regjeringen. Det har imidlertid Taliban hittil avvist å gjøre, fordi den har betraktet Afghanistans sittende regjering som en amerikansk marionett.

I et forsøk på å bygge gjensidig tillit med Taliban har den afghanske regjeringen i avtalen fra februar akseptert løslatelse av opp mot 5000 fanger. Taliban skal på sin side løslate omtrent 1000 fanger. En stor del av fangene er allerede løslatt, men både USA og den afghanske regjeringen ønsker ikke å løslate 600 av de 5000 fangene som Taliban ønsker løslatt, da USA og den afghanske regjeringen anser disse som farlige.

I avtalen er det også et krav om at ingen medlemmer av al-Qaida eller andre terrororganisasjoner, verken som individuelle personer eller som gruppe, må få utgjøre en trussel mot USA fra afghansk territorium.

Ifølge en ny rapport fra det amerikanske forsvarsdepartementet, publisert for et par dager siden, har Taliban og al-Qaida fortsatt et samarbeid i Afghanistan. De to bevegelsene «undergraver den afghanske regjeringen» og «har fortsatt en interesse i å angripe amerikanske styrker og vestlige mål», heter det i rapporten.

En FN-rapport publisert for et par måneder siden konkluderte også med at Taliban ikke har kuttet sine forbindelser til al-Qaida. Påstanden om at dette skulle være tilfelle ble i FN-rapporten omtalt som «ren fiksjon».

