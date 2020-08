Mange døde og hundrevis av skadde i Beirut-eksplosjoner

Minst ti mennesker mistet livet og mange hundre er skadd i to kraftige eksplosjoner i havneområdet i Libanons hovedstad Beirut.

Minst ti omkom og mange ble skadd i to kraftige eksplosjoner i Beiruts havneområde tirsdag. Årsaken til eksplosjonene er ikke fastslått, men ifølge talsmenn for myndighetene kan de ha blitt forårsaket av brann i et lager med kjemikalier eller sprengstoff. Foto: AP / NTB scanpix

De materielle ødeleggelsene etter eksplosjonene i Beirut tirsdag, er svært store. Foto: AP / NTB scanpix

Eksplosjonene som rystet Libanons hovedstad Beirut tirsdag, skal ha blitt forårsaket av brann i et lager av sprengstoff eller kjemikalier. Minst ti mennesker omkom og ange ble skadd, blant dem disse to menene som ligger og venter på ambulanse. Foto: AP / NTB scanpix

To kraftige eksplosjoner i havneområdet i Beirut har ført til store materielle ødeleggelser i den libanesiske hovedstaden og blodige og skadde mennesker kan sees i gatene. Foto: AP / NTB scanpix

Årsaken til eksplosjonene er ikke kjent, men en video delt av det libanesiske kringkastingsselskapet LBCI viser hvordan det først stiger kraftig røyk opp fra en bygning, før en voldsom eksplosjon inntreffer.

Beiruts guvernør Marwan Abboud bekrefter at eksplosjonene kom etter at det brøt ut brann og opplyser at flere brannmenn som var på stedet er savnet.

Sikkerhetskilder opplyser til det statlige nyhetsbyrået NNA at eksplosjonene fant sted i en lagerbygning der det ble oppbevart eksplosiver.

Libanons tolldirektør Badri Daher opplyser til nettavisen Mulhak at det var lagret kjemikalier i bygningen, noe som kan være forklaring på den røde røyken som steg opp fra stedet.

Kort tid etter den første eksplosjonen, kom det nok en eksplosjon, men det er uklart om den inntraff i den samme lagerbygningen.

Mange døde

Libanons helseminister Hamad Hassan bekrefter at antallet skadde er «svært høyt» og en kilde i Røde Kors opplyser at over 1.000 mennesker er skadd.

Et av sykehusene i byen har tatt imot over 400 skadde, mens et annet ble påført så store skader i eksplosjonen at pasientene der nå evakueres.

Libanesiske sikkerhetskilder og sykehuskilder opplyser til Reuters at sykehusene i byen har tatt imot minst ti omkomne etter eksplosjonene.

Bilder fra byen viser blodige mennesker som vandrer i gatene blant raserte husfasader og ødelagte biler, på vei til nærmeste sykehus eller helsestasjon.

Fanget i ruinene

Blant bygningene som ble rasert er hovedkontoret til det statlige elektrisitetsselskapet i Libanon (ELD). Sjefen Kamal Hayek er blant de kritisk skadde.

ELD har vært gjenstand for omfattende demonstrasjoner de siste månedene, etter gjentatte og omfattende strømbrudd som har vart i opptil 20 timer i døgnet.

Øyenvitner forteller også om store materielle ødeleggelser i bydelen Hamra, der det ligger mange butikker, spisesteder og hoteller.

Nasjonalforsamlingen og utenriksdepartementet har også fått store skader, og det samme har flere lands ambassader.

Store ødeleggelser

Eksplosjonene raserte også redaksjonslokalene til avisen Daily Star , viser en video lagt ut på Twitter av en av avisens journalister.

Ifølge ubekreftede meldinger skal mange mennesker også være fanget under ruiner i bydelen Karantina, der det både er boliger, gallerier, utesteder og industri.

Det går også en motorvei forbi området, og fra denne kommer det meldinger om skadde trafikanter som ble rammet av eksplosjonen.

Hariri-attentat

Selv om de fleste meldingene så langt tyder på at den kraftige eksplosjonen i Beirut var en ulykke, spekuleres det i om den kan ha sammenheng med rettssaken etter drapet på Libanons daværende statsminister Rafik Hariri som nå går mot slutten.

Hariri og 21 andre ble drept av en kraftig bilbombe i Beirut i 2005 og fire antatte medlemmer av den sjiamuslimske Hizbollah-militsen er tiltalt in absentia.

Hizbollah nekter for å ha stått bak, men fredag kommer en FN-støttet domstol i Nederland med sin kjennelse i saken.

Foto: KARIM SOKHN / REUTERS / NTB SCANPIX