- Jeg vet ingenting om WikiLeaks, sier USAs president Donald Trump etter pågripelsen av Julian Assange. Under 2016-valgkampen sa Trump: - Jeg elsker WikiLeaks.

– Jeg vet ikke noe om WikiLeaks, sa Trump da han ble spurt om WikiLeaks under et pressemøte i forbindelse med Sør-Koreas president Moon Jae-ins besøk i Washington torsdag.

Kommentaren kom etter at WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange var blitt pågrepet av britisk politi i Ecuadors ambassade i London tidligere på dagen.

– Det er ikke min greie. Jeg vet at det har noe å gjøre med Julian Assange. Jeg har sett hva som har skjedd med Assange og det er noe som blir opp til, jeg vil anta i hovedsak justisministeren, som gjør en flott jobb, å avgjøre. Så han skal fatte en beslutning. Jeg vet egentlig ingenting om Assange, sa Trump.

WikiLeaks-utbytte

Trumps uttalelse sto i sterk kontrast til hans rosende ord om WikiLeaks under presidentvalgkampen i 2016. Da ønsket Trump velkommen den politiske gevinsten som hans valgkamp fikk etter WikiLeaks' publisering av informasjon som var politisk skadelig for hans rival Hillary Clinton.

Deler av informasjonen WikiLeaks publiserte, antas å stamme fra russere som klarte å hacke seg inn på epostkontoer som tilhørte Demokratenes partiledelse.

WikiLeaks begynte å publisere eposter fra Clintons valgkampsjef John Podesta samme oktober-dag i 2016 som «Access Hollywood»-opptaket dukket opp, der Trump skrøt av å ha klådd på kvinner.

Trump og hans allierte sto foran en hard kamp i valgkampens siste måned. Trump benyttet seg av WikiLeaks-lekkasjene og brukte dem til sin fordel.

Trump hadde Assange-plakat

Trump lovpriset WikiLeaks mer enn 100 ganger, viser en opptelling som AP har foretatt. En plakat av Assange var hengt opp på veggen i et av Trumps valgkamp-hovedkontor.

– WikiLeaks, jeg elsker WikiLeaks, sa Trump under et valgmøte i Pennsylvania.

– WikiLeaks er et skattefunn, sa Trump i Michigan.

– Jeg elsker å lese WikiLeaks, sa han i Ohio.

Ikke en eneste gang ga Trump uttrykk for bekymring om hvordan WikiLeaks hadde fått tak i epostene fra Clinton-valgkampen, eller om anklager om å stjele sensitive opplysninger fra amerikanske myndigheter, som er del av grunnlaget for pågripelsen av Assange torsdag.

Mueller-granskningen

Assange har i flere år vært i det amerikanske justisdepartementets søkelys for WikiLeaks' rolle i publiseringen av tusenvis av sider med statshemmeligheter. Assange var en viktig figur i spesialrådgiver Robert Muellers Russland-granskning der etterforskerne så nærmere på hvordan WikiLeaks fikk tak i eposter som var stjålet fra demokrater.

I 2017 fikk Trump spørsmål om Assange. Trump sa han verken «støttet eller ikke støttet» WikiLeaks' beslutning om å publisere eposter som var fremskaffet på ulovlig vis, og han sa han ikke ville være involvert i noen beslutning om hvorvidt amerikanske myndigheter ville ha Assange pågrepet og utlevert.

– Jeg er ikke involvert i den beslutningen om å pågripe Assange eller ei, sa Trump til AP i 2017.

– Men hvis de gjør det, så er det greit for meg, sa han.

Assange ble pågrepet i London torsdag, etter at hans politiske asyl i Ecuador ble opphevet. Han har holdt seg i skjul i den ecuadorianske ambassaden i London siden 2012. Kort tid etter pågripelsen kunngjorde USA, der han er siktet for datakriminalitet, at landet ønsker ham utlevert.