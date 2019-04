Theresa May og Storbritannia har fått utsatt brexit, men Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad tror det fortsatt blir vanskelig å oppnå enighet i Parlamentet.

– Det er like usikkert i dag som før møtet i går. Men nå er det satt en ny dato, og så er det opp til britene hvordan de vil løse dette, sier Jan Erik Mustad, redaktør for nettstedet britiskpolitikk.no og førstelektor i britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder.

EU og Storbritannia ble natt til torsdag enige om å utsette brexit til 31. oktober. Storbritannias statsminister Theresa May hadde i utgangspunktet bedt om en kortere utsettelse, frem til 30. juni, men fikk altså ytterligere fire måneder på seg.

Med dette har EU spilt ballen over til Theresa May som igjen må forsøke å skape en tverrpolitisk enighet.

– Sånn som det ligger an nå, ser det ikke ut til at det blir lett å bli enige. Da må det skapes et rom for enighet, som eventuelt en revisjon av avtalen som ligger der nå. Labour vil jo ikke være med på noe av det som er i avtalen slik den er nå og har stemt den ned tre ganger. Men nå har EU sagt at de ikke er interessert i å revidere avtalen, og de har kastet ballen tilbake til Storbritannia, sier Mustad til NTB.

EU-valg i mai

Hvis britene blir enige før 31. oktober, kan de forlate EU tidligere. Hvis Parlamentet godkjenner utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia før EU-valget i slutten av mai, kan britene sippe å delta i valget og forlate EU allerede 1. juni.

– Theresa May ønsker ikke å avholde noe EU-valg i mai. Hun har nå fått en dato som ligger langt frem, men hun ønsker jo å gjøre dette så fort som mulig. Om hun klarer det, er vanskelig å si. De har ikke blitt enige til nå.

– Jeg tror de må skape et nytt rom for å komme over uenighetene, og så må de prøve fra scratch igjen, sier Mustad.

Han tror neppe britene kommer til å forlate EU allerede i juni.

Vanskelig

– Det er en følelse av at de må åpne noen nye veier eller slå på lyset for de mulighetene de har forkastet tidligere for å komme videre, sier Mustad.

May skal torsdag redegjøre for Parlamentet om den siste utviklingen i saken.

– Hun må ta initiativet til å fortsette samtalene med Labour for å se om det er noen mulighet for å gå en annen vei enn de har gjort til nå.

Fremover får vi se mer av spillet mellom toryene og Labour, mener han, men striden står også mellom regjeringen og Parlamentet.

– Parlamentet mener det er de som må ta ballen og diktere hva som skal gjøres, mens May mener det er hun som har initiativet. Den kampen vil fortsette, slår Mustad fast.