Dødstallet i California har steget til 17 etter at den amerikanske delstaten har blitt rammet av voldsomme skogbranner de siste dagene.

Sheriffen i Sonoma County opplyser at enda to personer er bekreftet omkommet tirsdag. Det utgjør elleve dødsfall i det fylket alene. De seks andre omkomne hører til fylkene Napa, Yuba og Mendocino. Samtidig er flere hundre personer meldt savnet, men sheriffen i Sonoma sier mange av dem er trygge og vil bli gjenforent med sine familier.

Det er særlig vindistriktene i den nordlige delen av California som er hardest rammet. Sykehusene i delstaten sier de har behandlet minst 185 pasienter, de fleste for røykskader, mens flere også har brannskader. Noen få er mer alvorlig skadd.

De voldsomme brannene som startet nord for San Francisco søndag kveld lokal tid, er noen av de dødeligste i Californias historie. Over 2.000 bolig- og forretningsbygg er ødelagt, og det fryktes at tallet vil stige.

Tirsdag ble hundrevis av brann- og politifolk satt inn for å forsterke innsatsen mot skogbrannene. Kun i Sonoma er rundt 25.000 evakuert, og omkring 5.000 har søkt tilflukt i evakueringssentre.

Sør i California oppsto det også brann, men her har brannvesenet mer kontroll. Tusenvis av innbyggere i Tustin, Orange og Anaheim har fått returnere til hjemmene sine.

Mandag ble store deler av delstaten rammet av kraftig vind som gjorde arbeidet mot flammene vanskeligere. I sør har vinden roet seg og temperaturen har sunket. Lokale brannmyndigheter sier 25 prosent av brannen der er nå under kontroll.