Johnson: Beundret Gorbatsjovs mot og integritet

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier han beundret Mikhail Gorbatsjov for å på modig vis ha sørget for en fredelig slutt på den kalde krigen.

NTB

– Det er trist å høre om dødsfallet til Gorbatsjov. Jeg har alltid beundret motet og integriteten han viste prov på da han sørget for at den kalde krigen fikk en fredelig slutt, skriver Johnson.

– I tiden med Putins aggresjon i Ukraina er hans utrettelige innsats for å åpne opp Sovjet-samfunnet stadig et eksempel for oss alle, heter det videre.

Nyheten om Gorbatsjovs død kom tirsdag kveld. Han ble 91 år gammel og døde etter lang tids sykdom, ifølge russiske medier.