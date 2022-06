Amber Heard bryter tausheten etter dommen

Filmstjernen Amber Heard sier i et intervju med NBC at hun ikke klandrer juryen for å ha valgt eksmannen Johnny Depps side under rettssaken mellom de to.

Skuespiller Amber Heard like før domsavsigelsen. Rettssaken varte i over en måned før dommen falt 1. juni. Heard ble dømt for ærekrenkelse etter at hun skrev en aviskronikk i 2018 der hun beskrev seg selv som en offentlig person som hadde opplevd vold i nære relasjoner. Johnny Depp mente at anklagene ødela karrieren hans.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg forstår dem. Han er elsket, og folk tror virkelig de kjenner ham. Han er en fantastisk skuespiller, sier hun.

Intervjuet med NBC News er det første Heard gir etter at hun ble felt for å ha ærekrenket Depp og dømt til å betale ham 10 millioner dollar i erstatning.

Også Depp ble dømt for ærekrenkelse, men han må kun betale henne 2 millioner dollar.

Intervjuet skal sendes i sin helhet fredag, men allerede mandag ble utdrag fra intervjuet publisert på nettet.

– Jeg bryr meg ikke om hvilke konklusjoner man trekker om hva som skjedde bak lukkede dører, i mitt eget hjem, i mitt ekteskap. Jeg tenker at folk flest ikke vet noe om den saken, så jeg tar det ikke personlig, sier hun.