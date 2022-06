Britisk lovforslag overstyrer brexitavtale om Nord-Irland

Det er risiko for handelskrig mellom Storbritannia og EU etter at den britiske regjeringen har lagt fram et lovforslag som overstyrer Nord-Irland-protokollen.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Utenriksminister Liz Truss kaller lovforslaget for en fornuftig og praktisk løsning på problemene som Nord-Irland står overfor. Hun sier også at den ikke bryter internasjonale lover.

Nord-Irland protokollen ble framforhandlet av EU og Storbritannia som en del av brexitavtalen og skulle hindre en hard grense mellom Nord-Irland, som er en britisk provins, og EU-landet Irland.

Nå vil regjeringen i London på egen hånd sette denne til side.

Endringene, som har fått navnet Northern Ireland Protocol Bill , skal debatteres og stemmes over i Parlamentet.