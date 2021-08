Spionanklaget brite varetektsfengslet i Tyskland

En britisk mann er pågrepet av tysk politi, mistenkt for spionasje mot betaling til fordel for Russland.

NTB

Publisert Publisert I dag 11:39

Mannen, som bare identifiseres som David S., var lokalansatt på den britiske ambassaden i Berlin da han ble arrestert i Potsdam tirsdag. Han sitter nå i varetekt.

Påtalemyndigheten sier at han ved minst én anledning siden november i fjor ga dokumenter han fikk i stillingen sin, videre til en representant for russisk etterretning, og at han fikk et uspesifisert beløp for tjenesten.

Tysk og britisk etterretning samarbeidet for å fakke mannen, og hans hjem og kontor er gjennomgått av etterforskerne. Han ble pågrepet i Potsdam, og etterforskere har undersøkt boligen og kontoret hans.

Reagerer

Pågripelsen vil utvilsomt øke spenningen mellom Tyskland og andre europeiske land og Russland, som fra før er i konflikt om en rekke saker, blant annet styrkeoppbygging ved Ukrainas grenser, saken mot Aleksej Navalnyj og anklager om cyberspionasje og hacking.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas sier at de ser svært alvorlig på at noen fra en nær alliansepartner er involvert. Han sier at Tyskland står side om side med Storbritannia.

I juni pågrep tysk politi en russisk forsker ved et tysk universitet, anklaget for å jobbe for russisk etterretning siden senest oktober 2020.

Stiller spørsmål

En talsperson for den britiske regjeringen bekrefter pågripelsen overfor Sky News.

– Det vil ikke være passende å kommentere ytterligere siden det pågår en politietterforskning, sier talspersonen.

Opposisjonspartiet Labours skyggeminister for sikkerhet, Conor McGinn, viser til at regjeringen ikke har hatt noen sikkerhetsminister på plass siden James Brokenshire gikk av.

– Storbritannias sikkerhet er under angrep 24 timer i døgnet, sju dager i uken, men Storbritannia har ikke hatt noen sikkerhetsminister på over en måned, sier han, ifølge Sky News.