Brite pågrepet for spionasje i Tyskland

En britisk mann er pågrepet av tysk politi, mistenkt for spionasje mot betaling til fordel for Russland.

NTB-AFP-AP

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Mannen, som bare identifiseres som David S., var lokalansatt på den britiske ambassaden i Berlin da han ble arrestert i Potsdam tirsdag. Han framstilles for varetektsfengsling onsdag.

Påtalemyndigheten sier at han ved minst én anledning siden november i fjor ga dokumenter han fikk i stillingen sin, videre til en representant for russisk etterretning, og at han fikk et uspesifisert beløp for tjenesten.

Tysk og britisk etterretning samarbeidet for å fakke mannen, og hans hjem og kontor er gjennomgått av etterforskerne.

Pågripelsen vil utvilsomt øke spenningen mellom Tyskland og andre europeiske land og Russland, som fra før er i konflikt om en rekke saker, blant annet styrkeoppbygging ved Ukrainas grenser, saken mot Aleksej Navalnyj og anklager om cyberspionasje og hacking.

En talsmann for det tyske utenriksdepartementet, Christopher Burger, kaller spionasjen uakseptabel og legger til at de ser svært alvorlig på at noen fra en nær alliansepartner er involvert.