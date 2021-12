Oppløftende sørafrikansk omikron-studie

Risikoen for sykehusinnleggelse er 80 prosent mindre ved omikron-smitte enn ved smitte med deltavarianten av koronaviruset, viser en sørafrikansk studie.

Sørafrikanske forskere konstaterer at omikron gir langt færre sykehusinnleggelser enn deltavarianten av koronaviruset.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Den nye studien, som ble presentert onsdag, bygger på en analyse av koronasmittede i Sør-Afrika, landet der omikronvarianten først ble påvist.

Selv om omikron ser ut til å være mer smittsom, gir virusvarianten mildere symptomer og resulterer i langt færre sykehusinnleggelser, viser studien som bygger på data fra november måned.

– Disse svært oppløftende dataene tyder sterkt på at omikron-bølgen blir mindre alvorlig, sier Cheryl Cohen i det sørafrikanske folkehelseinstituttet (NICD).

Risikoen for alvorlig sykdom ved omikron-smitte er 70 prosent lavere enn ved delta-smitte, viser studien.

Mer eksponert

De sørafrikanske forskerne understreker at resultatene ikke uten videre kan overføres til andre land, ettersom vaksinasjonsgraden er lav i Sør-Afrika og innbyggerne der over tid trolig har vært mer eksponert for koronaviruset enn tilfellet er i mange andre land.

Mange sørafrikanere kan derfor ha utviklet naturlig immunitet, som bidrar til å dempe alvorligheten av omikron-smitte.

Toppen nådd?

De første tilfellene av omikron ble påvist i Gauteng-provinsen, der millionbyen Johannesburg og hovedstaden Pretoria ligger.

Nærmere 80 prosent av smittetilfellene som ble påvist for en drøy uke siden, viste seg å være omikron, men denne andelen har siden falt jevnt.

Dette skjer til tross for at sørafrikanske myndigheter ikke har gjeninnført strenge koronatiltak, noe som kan tyde på at smittetoppen er passert.