Kuppmakernes tilhengere feirer i Burkina Faso

Tilhengere av de militære kuppmakerne i Burkina Faso feiret tirsdag i hovedstaden Ouagadougous gater, mens de internasjonale fordømmelsene fortsatte.

NTB

Militærjuntaen, som ledes av oberstløytnant Paul-Henri Sandaogo Damiba, kaller seg selv Den patriotiske bevegelsen for bevaring og gjenoppretting (MPSR).

I en kunngjøring tirsdag lovet de å gjenopprette «konstitusjonell orden» innen «rimelig tid» i landet, uvisst når det måtte bli.

Militærjuntaen varslet også portforbud mellom klokken 21 og 5, men gjenåpnet for flytrafikk og opplyste at landets grenser vil være åpne for biler med humanitærhjelp, militære forsyninger og livsnødvendige varer.

Militærjuntaen som grep makten i Burkina Faso mandag, kaller seg selv Den patriotiske bevegelsen for bevaring og gjenoppretting (MPSR). Tirsdag ble de hyllet av tilhengere i hovedstaden Ouagadougou.

Holdes fanget

Det er uklart hvor president Roch Marc Christian Kabore og regjeringsmedlemmene befinner seg, men ifølge sikkerhetskilder holdes de som fanger i en militærforlegning i Ouagadougou.

Tirsdag feiret hundrevis av mennesker kuppet i hovedstaden.

– Vi hadde flere ganger krevd president Kabores avgang, men han lyttet ikke til oss. Hæren hørte oss og forsto, sier en av dem som deltok i feiringen, Lassane Ouedrago.

– Frigjøring

– Slik vi ser det, så var ikke dette et kupp. Dette er frigjøring av landet som ble styrt av inkompetente folk, sier den 30 år gamle læreren Julienne Traore.

Noen av demonstrantene bar maliske og russiske flagg, som en henvisning til nabolandet Mali der de militære grep makten i 2020 og siden har inngått et sikkerhetssamarbeid med Russland.

Foruten feiring i gatene, virket livet i Ouagadougou tirsdag å vende tilbake til det normale. Byens markeder, butikker og bensinstasjoner holdt åpent som vanlig, og det var heller ikke stort militært nærvær å se.