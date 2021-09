Nord-Korea testet langtrekkende raketter

Nord-Korea har skutt opp to langtrekkende raketter, den andre våpentesten på kort tid.

En TV-skjerm i Sør-Koreas hovedstad Seoul viser bilder fra mandagens rakettest i Nord-Korea. Onsdag meldes det av Nord-Korea igjen har prøvet ut sine rakettvåpen.

NTB-AP-AFP

Rakettene ble skutt fra et område sentralt i landet, og passerte landets østkyst i morgentimene onsdag, opplyser den sørkoreanske generalstaben i en uttalelse.

Etterretningstjenestene i både Sør-Korea og USA er i ferd med å analysere detaljer om rakettene og deres ferd. Den japanske kystvakten har bekreftet at begge rakettene landet utenfor landets økonomiske sone, i havet mellom Japan og Koreahalvøya.

Det ser ut til at det denne gang var to langtrekkende, ballistiske raketter som ble prøvd ut. Mandag meldte statlige medier i Nord-Korea om at landets militære hadde testet nyutviklede, langtrekkende krysserraketter.

Rakettene skal da ha vært i luften i litt over to timer og truffet mål 1.500 kilometer unna. Det statlige nyhetsbyrået KCNA kalte krysserrakettene «et strategisk våpen av stor betydning».

Nord-Korea er underlagt en rekke internasjonale sanksjoner som følge av landets utvikling av atomvåpen og langtrekkende, ballistiske raketter. Men det er ikke innført noe internasjonalt forbud mot nordkoreanske krysserraketter.