Assange får ikke anke behandlet i britisk høyesterett

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange får ikke anke beslutningen om utvisning fra Storbritannia til USA, der han er siktet for spionasje.

Britisk høyesterett vil ikke behandle Julian Assanges anke av beslutning om utvisning til USA. Da Nobels fredspris ble delt ut i fjor, var det flere som viste sin støtte til Assange.

NTB

Britisk høyesterett avviste mandag ankesøknaden fra australskfødte Assange, melder nyhetsbyrået Reuters.

I desember satte en ankedomstol til side en kjennelse fra en lavere rettsinstans som mente Assange ikke burde utleveres fordi hans psykiske helseproblemer gjorde at det var fare for at han ville ta sitt eget liv. Samtidig nektet ankedomstolen ham å ta saken rett til høyesterett og sa det var opp til sistnevnte å avgjøre om de ville høre en anke.

Beslutningen om utlevering må nå godkjennes av innenriksminister Priti Patel. Deretter kan Assange be om en juridisk vurdering, der en dommer ser om beslutningen er korrekt utført.