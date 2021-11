Trumps eks-rådgiver Steve Bannon løslatt etter rettsmøte

Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon meldte seg mandag for FBI, men ble senere løslatt.

Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon ble løslatt etter et rettsmøte mandag, få timer etter at han meldte seg selv til politiet.

NTB-AP

Publisert Publisert I dag 16:20

67-åringen meldte seg for FBI mandag morgen, og han ble satt i varetekt i påvente av å bli framstilt for en føderal dommer.

I et rettsmøte senere på dagen ble han løslatt mot meldeplikt, og påtalemyndigheten sier de ikke vil kreve ham pågrepet igjen før rettssaken mot ham starter, melder CNN. Når det skjer, er uvisst.

Bannon er tiltalt i en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen etter gjentatte ganger å ha nektet å vitne i komiteen som gransker kongresstormingen 6. januar. Han er også tiltalt for å ha nektet å levere dokumenter som svar på komiteens stevning.

Meldeplikt

Under mandagens rettsmøte gikk Bannon med på å melde seg for politiet hver uke, samt å gi fra seg passet og gi beskjed om alle reiser han foretar utenfor distriktet. Han må også få en rettslig kjennelse for å kunne reise ut av fastlands-USA.

Da han ankom FBIs kontorer i Washington for å melde seg mandag morgen, ga han noen kommentarer til pressen utenfor.

– Jeg vil at dere skal holde fokuset på budskapet her, sa han og promoterte nettstedet sitt «War Room».

– Vi tar ned Biden-regimet, sa han videre.

Stemte for straffeforfølgelse

Representantenes hus stemte i oktober for å be påtalemyndigheten ta ut tiltale mot Bannon.

I senere tid har Trump trappet opp sin juridiske kamp for å holde tilbake dokumenter og vitnesbyrd om stormingen av Kongressen.

– Steve Bannons tiltale bør sende en klar melding til alle som tror de kan ignorere den utvalgte komiteen eller prøve å legge ned etterforskningen vår: ingen er hevet over loven, sa komitéleder Bennie Thompson og nestleder Liz Cheney i en felles uttalelse da.