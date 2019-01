President Donald Trump varsler dramatiske straffetiltak dersom Tyrkia angriper USA-alliert kurdisk milits i Syria, men landets ledelse blåser av trusselen.

– Vi kommer til å knuse Tyrkia økonomisk dersom de angriper kurderne. Lag en 32 kilometer bred sikkerhetssone, skriver presidenten på Twitter.

– På samme måte som at kurderne ikke får lov til å provosere Tyrkia, legger han til.

Trusselen skremmer tilsynelatende ikke Tyrkia, skal man tro landets utenriksminister og en talsmann for president Recep Tayyip Erdogan.

Ikke redde

– Vi har sagt flere ganger at vi ikke er redde og at vi ikke lar oss skremme av noen form for trusler, sier utenriksminister Mevlüt Çavusoglu.

Han legger ikke skjul på hva han syns om truslene fra Tyrkias NATO-allierte og den amerikanske presidentens Twitter-bruk.

– Strategiske partnere, allierte, diskuterer ikke via Twitter, via sosiale medier, sier Cavusoglu.

AP / NTB scanpix

Forventer respekt

– Tyrkia forventer at USA respekterer vårt strategiske partnerskap og ikke lar det overskygges av terrorpropaganda. Det er ingen forskjell på IS, PKK, PYD og YPG, tvitrer Erdogans talsmann Ibrahim Kalin.

Tyrkia hevder at YPG, som er militsen til Partiet for en demokratisk kurdisk union (PYD) i Syria, er den forlengede armen av PKK-geriljaen, og har satt alle på sin liste over terrororganisasjoner.

USA har også PKK på terrorliste, men har samarbeidet tett med YPG i kampen mot IS i Syria.

Sanksjoner

USAs utenriksminister Mike Pompeo, som har vært på rundreise i åtte land i regionen, understreker at Trump mener alvor med sin trussel om å knuse tyrkisk økonomi.

– Vi har vært helt konsekvente når det gjelder kravet om at tyrkerne ikke går etter kurderne på måter som er upassende, sa Pompeo under et besøk i Riyadh.

– Dersom det er snakk om terrorister, er vi alle enige om å ta dem uansett hvor vi finner dem, sa han.

På spørsmål om hva Trump mener med sin trussel om å knuse Tyrkia økonomisk, spilte Pompeo ballen over til presidenten selv.

– Vi har innført sanksjoner mange steder i verden, og jeg antar at det var den slags han snakket om, men dere må spørre ham selv, sa Pompeo.