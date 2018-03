To pensjonister, en butikkansatt og en politimann ble ofrene for angrepene i Carcassonne og Trèbes i Sør-Frankrike.

Lørdag offentliggjorde politiet den endelige navnelisten på de fire som ble drept.

Det første offeret for kulene til den antatte gjerningsmannen Radouane Ladkim var den pensjonerte vinmakeren Jean Mazières (61). Han var passasjer i bilen som ble kapret av Ladkim i Carcassonne.

Ladkim skjøt både Mazières og sjåføren av bilen, som var en portugisisk statsborger. Mazières ble drept momentant mens portugiseren ligger kritisk såret på sykehus.

Skjøt ansatt og kunde

Ladkim stjal bilen og kjørte så til Trèbes. På veien skjøt og såret han en politimann som var på joggetur. I Trèbes gikk han tungt bevæpnet inn på et supermarked. Her skjøt han butikkens slakter Christian Medves (49) i hodet, ifølge en kollega.

– Vi vet ikke hva som skjedde. Christian forsøkte trolig å gripe inn og stanse gjerningsmannen, sier en venn av Medves.

Ladkim skjøt også pensjonisten Hervé Sosna (65) som var kunde i butikken.

Heltedåd

Det siste offeret var politimannen Arnaud Beltrame (45), som byttet plass med en kvinne som Ladkim hadde tatt som gissel og som han brukte som menneskelig skjold. Beltrame forsøkte å forhandle med Ladkim om å la alle som ble holdt som gisler i butikken, slippe fri. Han ble til slutt skutt og knivstukket av gjerningsmannen og døde senere av skadene han hadde.

Beltrame hylles nå som nasjonal helt i Frankrike for sin heltemodige innsats.

Søndag holdes det minnegudstjeneste i kirken i Trèbes over de fire som mistet livet og de 16 som ble såret i angrepet.

To pågrepet

Da politiet gjennomsøkte supermarkedet da angrepet var over, fant de tre hjemmelagde bomber, et skytevåpen og en jaktkniv som gjerningsmannen hadde med seg. Det opplyser en talsmann for påtalemyndigheten lørdag.

Natt til lørdag ble en tenåringsgutt pågrepet i forbindelse med angrepet. Han omtales som en venn av den antatte gjerningsmannen, ifølge avisen Le Figaro.

Fredag ble en annen person tilknyttet den antatte gjerningsmannen Radouane Lakdims omgangskrets, pågrepet. Han satt lørdag morgen fortsatt i avhør, ifølge avisen.