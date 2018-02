Rundt 400.000 syrere er innesperret i det østlige Ghouta, forstad til Syrias hovedstad, Damaskus. De bombes dag og natt i et inferno av vold utløst av Assad-regimet og Russland.

Intet nytt fra Øst-Ghouta. Bydelen blir sønderbombet. Flere enn 230 sivile er drept de siste tre dagene, og minst 1100 er såret. Folk sulter, barn gråter.

Bydelen er under beleiring. Det har den vært i 52 måneder. Det syriske regimets konstante beskytning av de 400.000 sivile i forstaden er en krigsforbrytelse, sier Amnesty. Bydelen klager over tre angrep med kjemiske våpen – klorgass – hittil i år.

Og det syriske regimet sier at man bare forsøker å befri området fra «terrorister». Angrepet har økt i intensitet, men nytt er det ikke. Beleiringen er lammende, men har pågått i fire og et halvt år. Mangelen på matvarer og medisin er heller ikke ny. Likevel opptrer krigen i det østlige Ghouta nå på TV-skjermer og i avisoverskrifter over hele verden.

Krigen i Syria beskrives ellers ofte som «overstått», men Assad – landets diktator siden 2000 – fører fortsatt en omfattende krig mot opprørerne her i Damaskus’ forstad, mindre enn 15 kilometer fra skrivebordet sitt.

Russisk bombardement

Russland forsyner Assad med våpen og ammunisjon. Flyene som Assad bruker til bombetoktene sine er også russiske. Bombene som de slipper over sivilbefolkningen er også russiske. Og i FNs sikkerhetsråd beskytter Russland det syriske regime. Alt fortsetter som før.

– Ingen hører dere når dere skriker om hjelp, sier Suhail al-Hassan, syrisk brigadegeneral, hånlig foran soldatene sine med ansiktet vendt mot den innesperrede bydelen – ifølge Spiegel.

Forstaden er det siste opprørskontrollerte området nær hovedstaden Damaskus. Og det heftige angrepet tyder ifølge Det syriske observatoriet for menneskerettigheter, SOHR, på at en bakkeoffensiv mot Ghouta kan være på vei.

– Drepingen fortsetter i det østlige Ghouta i kraft av regimets fortsatte beskytning, noterer SOHR, som har sine egne kilder i forstaden. De forteller at Russland bidrar med bombefly.

Kanskje er det overflødig å nevne at også barn dør – 57 de siste to døgnene – og 31 kvinner.

Beskytningen er «intens» – en «vanvittig beskytning» mener observatoriet, og et bombardement av sivile områder uten like.

Med hundrevis av tønnebomber, raketter og granater.

Tønnebombene er en av Assads spesialiteter. Tønner eller kasser fylt med glasskår, spiker, skruer eller andre spisse gjenstander pluss sprengstoff. Tønnene slippes ut fra helikoptre eller fly. Litt over bakken eksploderer de i et inferno av ild og sprengstykker som sprer død og ødeleggelse. Bokstavelig talt.

Et navn bak hver drepte

De enkelte dødstallene forsvinner i den store syriske statistikken blant flere enn 400.000 drepte og 12 millioner tvunget på flukt.

Hver eneste av de drepte har imidlertid et navn og en historie som disse spaltene ikke har plass til å nevne, og hver eneste bydel har sine tradisjoner, sine store og små gater med brødutsalg og grønthandlere, som kanskje er forsvunnet for lengst, kanskje kjemper de for sin overlevelse.

Skjønt det ikke sier omverdenen noe at de frykter for livet i nabolag som Hamuriya, Beit Sawa, Saqba, Douma, Mesraba, Otaya, Nashabiyah, Zamalka, Aftries, Al-Shifonyyah og Jesrinv – alle nevnt av Det syriske observatoriet som særlig hardt rammet.

Døden har kommet i bølger i Øst-Ghouta. Den siste bølgen begynte 14. november og varte i en måned. Og den siste uken har en ny bølge av død skylt over forstaden, mens de store maktene i Syria-krigen – Tyrkia, Iran og Russland – er opptatt av andre kamper lengre mot nord i den kurdiske provinsen Afrin.

Beleiret siden 2012

I det østlige Ghouta begynte beleiringen tidlig i 2012 – et år etter de første politiske protestene med krav om politisk frihet i byen Dara’a – da Assad-regimet begynte å blokkere nye matforsyninger og skru av strømmen. Det var her i Øst-Ghouta at regimet gjennomførte et dramatisk angrep med nervegass i august 2013. Flere enn 1.300 mennesker døde en smertefull død – de fleste sivile.

Assad benektet ansvar. Og Assads sponsorer – Russland, Iran og den libanesiske Hizbollah-bevegelsen – lot som ingenting. Ingen andre kom syrerne til unnsetning. Heller ikke arabiske makter. Sivilbefolkningen i Øst-Ghouta var overlatt til seg selv. Offisielt lovet Assad å levere fra seg alle sine kjemiske våpen, og Danmark og Norge bidro til å fjerne en god del av dem.

Samtidig beholdt Assad andre kjemiske våpen og har brukt dem flere ganger siden, mens venner, kritikere og fiender så på da syrere ble drept av nervegass og klorgasser.

Befolkningen har i flere år gravd ut tunneler fra Øst-Ghouta til andre opprørskontrollerte forsteder som Barzeh og Qaboun for å skaffe seg forsyninger. I februar i fjor var det slutt da syriske styrker, med hjelp fra iransk milits, gjenvant makten i Barzeh og Qaboun og intensiverte beleiringen.

Siden har ikke sivilbefolkningen hatt veier eller tunneler ut og inn i Øst-Ghouta. Leger, og derfor pasientene deres, mangler medisin. Legene må bruke sprøyter og andre engangsredskaper flere ganger.

– Jeg er forferdet og bekymret over rapporter om de forferdelige angrepene på seks sykehus i Øst-Ghouta i løpet av de siste 48 timene, sier Panos Moumtzis, FNs regionale humanitære koordinator i Syria-konflikten, til al-Jazeera.

Fire sykehus har meldt pass, ute av stand til å fortsette driften.

«Lei av Syria?» spør Anders Ladekarl, generalsekretær for danske Røde Kors, på Facebook.

– Det er ekte mennesker – barn, kvinner og menn som akkurat nå bombes sønder og sammen.

Røde Kors kaller det «vanvidd»

De «ubarmhjertige luftangrepene og artilleriet, avfyrt av syriske regjeringsstyrker, har etterlatt innbyggerne i Damaskus-forstaden i panikk», skriver al-Jazeera. Men hvis Suhail al-Hassan har rett er det uansett ingen som hører Øst-Ghoutas innbyggere «når de skriker om hjelp».

ANDERS JERICHOW ADRESSEAVISEN/POLITIKEN