Fem passasjerer omkom da et helikopter styrtet i East River i New York. Flygeren overlevde ulykken.

Bilder fra stedet viste at helikopteret tippet rundt og ble liggende og flyte i elven etter ulykken, som skjedde i nærheten av 90th Street på Manhattan like etter klokka 19 søndag kveld.

Bilder fra en tilskuer viser at det rødmalte helikopteret landet hardt på vannet og at det veltet rundt mens rotorbladene pisket i sjøen. Hendelsen skjedde like ved borgermesterens residens.

En talsmann for politiet bekrefter at alle de fem passasjerene om bord omkom, mens flygeren greide å ta seg ut og ble reddet av en passerende taubåt. Flere dykkere fra brannvesenet måtte til for å få løsnet sikkerhetsbeltene til passasjerene som lå opp ned rett under vannflaten. Helikopteret sank ganske raskt til 15 meters dyp.

Maskinen var av typen Eurocopter AS350. Det er eid av charterselskapet Liberty Helicopters og var ute på en kveldstur med amatørfotografer da ulykken skjedde.

Himmelen over New York er til enhver tid tettpakket med helikoptre som frakter turister, næringslivsfolk, fjernsynsreportere av ulike slag og legeteam på utrykning. Sammenstøt og uhell er ikke uvanlig.