En mann og en kvinne som var mistenkt for å ha sendt opp droner rundt Gatwick-flyplassen ved London, er løslatt uten siktelse, melder politiet

– Begge to har samarbeidet fullt ut med politiet, og jeg er trygg på at de ikke lenger er mistenkt i forbindelse med droneepisodene ved Gatwick, sier polititalsmann Jason Tingley i en pressemelding.

Den 47 år gamle mannen og 54 år gamle kvinnen ble pågrepet fredag kveld i Crawley, som ligger i nærheten av flyplassen, mistenkt for ulovlig bruk av droner.

Tingley sier at etterforskningen fortsetter, og han ber publikum komme med alle opplysninger de måtte ha.

Sky News melder at flyplassen har utlovet en belønning på 50.000 pund for tips som fører til at de ansvarlige for droneepisodene blir tatt.

Sky News melder også at politiet har funnet en ødelagt drone i nærheten av flyplassen, som nå skal undersøkes nærmere.

Droner ble tidligere denne uka observert 50 ganger i lufta rundt Gatwick, noe som førte til at flyplassen ble stengt i lange perioder. Rundt 1.000 flygninger ble innstilt, og titusener av passasjerer fikk sine planer for juleferien forstyrret.

Droner utgjør en betydelig fare for fly siden de kan kollidere med flyene eller bli sugd inn i flyenes motorer.

Ingen droner er observert siden fredag, og flyplassen, som er Storbritannias nest travleste og Europas sjuende mest travle, opererer nå som normalt.