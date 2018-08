ET LAND I RUINER: Store deler av Syria er lagt i ruiner. Assad-diktaturet har fristet syriske flyktninger i utlandet med at de kan få eiendommene sine tilbake om de vender hjem. Men for mange er det ikke mye å vende hjem til. Dette bildet er tatt i Damaskus tidligere i år. FOTO: BASSAM KHABIEH / X03669