Eksperter advarer om en potensielt eksplosiv konflikt med større perspektiver enn handelsunderskudd.

Todd Rokita kan nærmest lukte at noe er galt i Kina. Han merker det i nesen og han ser det gjennom vinduene på hotellrommet sitt.

Renere luft på 90-tallet

– Jeg er overrasket over at jeg knapt nok kan se lys når jeg trekker fra gardinene på hotellrommet mitt om kvelden, sa den amerikanske republikaneren, som onsdag og midt i den stadig mer tilspissede handelskrigen mellom USA og Kina hadde dratt til et møte i World Economic Forum i den kinesiske byen Tianjin, noen timers biltur utenfor Beijing.

Ifølge Todd Rokita var luften i Kina mye renere da han i 1990-årene studerte jus i Shanghai i et halvår.

– Jeg er overrasket over at forurensingen river i nesen min når jeg går utendørs, fortsatte Todd Rokita, som er blant president Trumps ivrigste støttespillere i Representantenes hus.

Handelskrigen

Observasjonen skulle naturligvis brukes til noe.

For Indiana-politikeren konkluderte med at han satt med en følelse som under den kalde krigen: Man hadde dem som gikk med USA og opplevde velstand og fremgang, og så hadde man dem som gikk med Sovjetunionen og opplevde det motsatte.

Dermed var scenen ellers satt for World Economic Forums årlige møte i Kina – en lillebror til det mer kjente årsmøtet i den sveitsiske byen Davos.

Det kinesiske møtet handler primært om teknologi og teknologiske forandringer, men kunne i år ikke unngå å bli virvlet inn i amerikansk-kinesiske handelskrigen. En handelskrig som er utløst av USA og Donald Trumps krav om at Kina må redusere sitt handelsoverskudd overfor USA.

En skillevei

Som for å understreke sakens alvor deltok også Kinas nest sterkeste mann, statsminister Li Keqiang, på årsmøtet, hvor han advarte mot proteksjonisme og handelskrig.

– Verden står ved en skillevei og et valg mellom globalisering eller avglobalisering, sa han og varslet at Kina er villig til å gjøre det lettere for utenlandske selskaper å operere i Kina, og at bøtene for ulovlig kopiering og rettighetstyveri både skal fordobles, tredobles eller til og med være ubetalelige.

Ingen av løftene gjorde noe stort inntrykk på de to tilreisende republikanerne, som fikk hasteinnkalt til sin egen lille pressekonferanse mens Li Keqiang fortsatt sto på talerstolen.

– Jeg vet ikke hvordan man uttrykker det på kinesisk, men i USA sier man at prat er billig og at det er ens handlinger som teller, sa Todd Rokita.

Steile fronter

Republikaneren fra Representantenes hus, Darrell Issa, konstaterte at industrispionasje og rettighetstyveri ikke er nye kinesiske fenomener, men har pågått i årevis og ofte druknes i rettssaker som i realiteten aldri blir ført.

Et annet klagepunkt er verdien av den kinesiske handelsvalutaen, renminbi, som Donald Trump mener blir holdt kunstig lav av den kinesiske sentralbanken for å sikre Kina en konkurransefordel. Siden april har verdien av valutaen falt med ni prosent i forhold til dollaren.

Ifølge Kina er imidlertid fallet et resultat av Trumps egen handelskrig og dens negative innvirkning på kinesisk økonomi.

– Kina vil aldri devaluere for å få eksporten i været, fordi det kun vil forverre det økonomiske klimaet, sa Li Keqiang.

Vil tvinge Kina i kne

Handelskrigen begynte i april, da USA varslet straffetoll på stål og aluminium mot varer fra både Kina, EU og Canada.

I det siste har Donald Trump fokusert på Kina og inngått økonomiske våpenhviler med EU og Mexico.

Bare noen timer før tirsdagens start på møtet i World Economic Forum annonserte han imidlertid en ny omgang straffetoll mot kinesiske varer – denne gang på varer for 200 milliarder dollar, noe som er handelskrigens kraftigste skyts hittil. Like etter svarte Kina med avgifter på amerikanske varer for 60 milliarder dollar.

Dermed har amerikanerne totalt innført straffetoll for mer enn 360 milliarder dollar og truet med å ramme varer for ytterligere 267 milliarder dollar, hvis Kina fortsatt ikke føyer seg for amerikanske krav.

Advarsel

Til tyske Der Spiegel advarte den tyske kinaeksperten Max Zenglein fra Mercator-instituttet for Kina-studier i Berlin onsdag om at verden trues av en økonomisk kald krig, som har potensial til å utløse en global depresjon.

Det er i så fall en økonomisk kald krig som handler om mer enn handelsunderskudd, mener en av Kinas ledende økonomer, Yuan Ding, som er visepresident for eliteuniversitetet China-Europa International Business School i Shanghai:

– For USA inngår dette klart i et forsøk på å bremse Kinas fremvekst, sier han til Politiken i Tianjin.

– Det med handelen er et påskudd.

– Vil bremse Kina

Sett med hans øyne har USA innsett at man ikke lenger har makt til å kunne påtvinge en stormakt som Kina sine egne verdier.

Derfor handler det nå om å bremse Kina, som med storstilte prosjekter som «Made in China 2025» og «Belt Road Initiative» utfordrer USAs globale dominans.

Made in China-prosjektet skal gjøre Kina til en ledende teknologisk makt innen roboter og kunstig intelligens, mens One Belt-initiativet er et infrastrukturprosjekt av historiske dimensjoner, hvor Kina sammen med sine partnere vil investere massivt i veier, jernbaner og annen infrastruktur for dermed å forbinde Kina med 67 andre land, som utgjør 65 prosent av klodens befolkning og 40 prosent av verdens samlede BNP.

EU, Japan og USA

Ifølge Yuan Ding er Kinas skrekkscenario at EU – den tredje økonomiske kjempen – og Japan inngår i en stilltiende allianse med USA, fordi også europeerne og japanerne er misfornøyde med Kinas handelshindringer og behandling av utenlandske selskaper.

Donald Trumps økonomiske våpenhvile med EU anses av eksperter nettopp som et forsøk på å drive inn en kile mellom Kina og EU.

På møtet i Tianjin fastholder likevel representanter for EU at man ikke vil bidra til å undergrave regelbaserte WTO, og at man derfor oppfordrer USA til å bruke dette etablerte systemet. Og med fremferden sin hjelper Trump dem, vurderer Yuan Ding: – EU og Japan er i likhet med Kina utrygge på Donald Trumps uforutsigbarhet og ønsker å fastholde WTO som en sentral instans. Så hvis Kina har mot til å gjennomføre de riktige reformene, har de en sjanse til å nå en forståelse med EU og Japan.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN