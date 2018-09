Oransjekledde redningsarbeidere gravde søndag på harde livet for å finne overlevende i ruinene av et åtteetasjes hotell etter jordskjelvet i Indonesia.

Fortsatt fryktes det at mellom 50 og 60 gjester er innesperret etter at hotellet Roa-Roa falt sammen som et korthus da byen Palu på Sulawesi ble rammet av jordskjelvet og deretter av en tsunami med tre meter høye bølger.

Redningsarbeiderne har gjort hotellet til fokus i redningsarbeidet i Palu, men tiden er knapp til å finne og redde ut eventuelle overlevende før de dør av utmattelse, skader eller dehydrering.

– Vi har hørt rop om hjelp inne i Roa-Roa i går, sa Muhammad Syaugi, som leder Indonesias redningsbyrå.

Mange er savnet også andre steder i Palu, og en tjenestemann sier at mellom 100 og 200 mennesker kan ha mistet livet i et sammenrast boligkompleks i Palu.

Han sier at mange døde er hentet ut av ruinene, og at rundt 90 mennesker er savnet. Atkomsten til området er vanskelig på grunn av ødelagte veier.

Frykt for langt høyere dødstall

Myndighetene oppjusterte dødstallet etter jordskjelvet og tsunamien på Sulawesi til 832 søndag. Dagen før opererte de med et tall på 420, men tallet ventes å stige kraftig siden redningsmannskapene ennå ikke har nådd fram til flere større områder som er rammet.

De fleste av dødsfallene som er registrert hittil, er i Palu, som ble rammet av tre meter høye bølger etter at jordskjelvet først hadde lagt en rekke bygninger i grus. Tallet inkluderer elleve som er registrert i byen Donggala, der informasjon først begynte å bli tilgjengelig søndag.

Til sammen var 61 utlendinger i området da skjelvet skjedde, men de fleste er gjort rede for. En sørkoreaner er trolig innesperret i Roa-Roa, og tre franskmenn og en malaysier er savnet. Det er uklart om det var nordmenn på Sulawesi.

Utenriksdepartementet opplyser at det foreløpig ikke er kommet informasjon som tilsier at norske borgere har behov for konsulær hjelp, sier pressevakt Kari Eken Wollebæk til NTB.

Første bilder

Metro TV brakte søndag de første bildene fra Donggala, der noen hus langs stranda var smadret, men der en innbygger fortalte at folk i byen hadde tatt seg opp i høyden etter skjelvet og derfor reddet seg fra tsunamien.

Jordskjelvet rammet kysten av Sulawesi med en styrke på 7,5 fredag kveld, og en tims tid senere ble kysten rammet av en tsunami, en halv time etter at det utsendte tsunamivarselet ble opphevet.

Myndighetene har ennå ikke nådd fram til en rekke andre steder enn Palu og Donggala, fordi veiene er ødelagt. De har heller ikke fått kontakt med mange områder fordi all kommunikasjon er brutt.

Plyndrer supermarkeder

I Palu er hjelpen så vidt begynte å komme, og militære har ankommet med hunder som er satt inn i letingen etter overlevende i ruinene.

Men fortvilte mennesker hadde ikke tid til å vente på hjelpen. Hundrevis av desperate mennesker har plyndret supermarkeder og bensinstasjoner i Palu, der det er akutt mangel på vann, mat og drivstoff.

Menn og kvinner klatret over sperringene og dro av gårde med kurver og poser fulle av kjekspakker, potetgull, bleier, gassflasker og andre varer.

– Det er ikke kommet noe hjelp, vi må spise. Vi har ikke noe valg, vi må ha mat, ropte en mann, mens en annen ropte at det er krise.

– Alt føles vanskelig. Hvert minutt kommer ambulanser med døde. Det er mangel på rent vann, og overalt blir supermarkedene plyndret, sier 35 år gamle Risa Kusuma som har søkt seg til et evakueringssenter med sitt spedbarn.

Tør ikke sove inne

Blant knekte trær, veltede biler, hus som er rast sammen som trekkspill, og bygningsrester som er kastet 50 meter innover land, forsøker folk å summe seg og få en idé om omfanget av ødeleggelsene.

Mange som fortsatt har hus, tør ikke sove innendørs på grunn av etterskjelvene, og det er vokst fram store leirer av improviserte skur laget av bambus på idrettsbaner rundt Palu.

Satellittbilder viser store ødeleggelser i havneområdene langs kysten, med store skip kastet opp på land, brygger og broer i ruiner og konteinere slengt rundt.

Sykehusene er overveldet av de mange skadde, og mye av behandlingen foregår utendørs. Hele tiden er det strømbrudd.