Minst 30 personer omkom da en buss kjørte av veien etter en kollisjon og falt ned i en kløft nord for Lima.

Bussen falt omkring 100 meter etter kollisjonen, opplyser politiet.

Ulykken skjedde på kystveien rundt 45 kilometer nord for hovedstaden Lima, opplyser Dino Escudero, sjefen for trafikkpolitiet. Bussen kolliderte med en lastebil før den falt.

Det var 57 passasjerer på bussen, og kilder i politiet og brannvesenet sier minst 30 mistet livet.

Ulykken skjedde på en veistrekning som kalles «djevelens sving». Veien går langs et stup i et område med mye tåke, og det har vært en rekke ulykker her tidligere.

Trafikkulykker er et stort problem i fjellandet Peru. I november omkom 20 mennesker da en buss kjørte utfor ei bro i Andesfjellene.