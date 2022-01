Nord-Korea hevder å ha testet hypersonisk missil

Nord-Korea gjennomførte en vellykket test av et hypersonisk missil onsdag, melder landets statlige nyhetsbyrå KCNA.

Nord-Korea gjennomførte en vellykket test av et hypersonisk missil onsdag, melder landets statlige nyhetsbyrå KCNA.

Det er den andre gangen at landet hevder å ha testet et slikt missil, den første i september. Hypersoniske missiler kan som ballistiske missiler bære kjernefysiske våpen og bevege seg i fem ganger lydens hastighet.

Men i motsetning til ballistiske missiler som går i en høy bue opp i verdensrommet, kan hypersoniske missiler fly lavt i atmosfæren og dermed nå målet sitt raskere. De er dessuten manøvrerbare, noe som gjør dem vanskeligere å spore.

Testen ble gjennomført onsdag. Missilet var utstyrt med et «hypersonisk, glidende stridshode» som «nøyaktig traff et mål 700 kilometer unna», heter det fra KCNA.

Testen bekreftet at missilet var kontrollerbart og stabilt i den aktive flygingen, skriver KCNA, og legger til at det også ble gjort en test av hvor effektivt ny bevegelsesteknikk for stridshodet er.

På en partikonferanse i forrige uke sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un at landet skal fortsette å styrke sin forsvarsevne.

Nord-Korea er underlagt internasjonale sanksjoner på grunn av landets atomvåpenprogram, og en FN-resolusjon forbyr at landet foretar tester med atomvåpen og ballistiske raketter.

Sør-Korea og Japan varslet om oppskytingen onsdag. USA har fordømt den, og oppfordrer Nord-Korea til å delta i samtaler.

Atomsamtaler mellom Kim og USAs daværende president Donald Trump brøt sammen i 2019. Trumps etterfølger Joe Biden har flere ganger sagt at USA er villig til å møte nordkoreanske representanter til nye samtaler. Så langt har Pyongyang avvist tilbudet.