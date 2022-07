Boris Johnson går av som partileder og statsminister

Boris Johnson bekrefter at han går av som leder for Det konservative partiet. Han forblir Storbritannias statsminister til det er valgt ny partileder.

Boris Johnson kunngjorde torsdag utenfor statsministerboligen i Downing Street at han går av som partileder og statsminister.

– Jeg vil at dere skal vite hvor trist det gjør meg å si fra meg verdens beste jobb. Men sånn er det, sa den britiske statsministeren på en pressekonferanse torsdag.

– Dette er vondt. Det er nok mange der ute som er lettet over min beslutning og sikkert noen som er veldig skuffet. Til det britiske folk, deres interesser vil bli ivaretatt til en ny statsminister er på plass.

Han kunngjorde at han går av som partileder med umiddelbar virkning, men at han fortsetter å lede Storbritannia inntil det er utnevnt en erstatter.

Johnson utpekte torsdag en ny regjering han skal regjere landet midlertidig sammen med.

– Det er klart nå at de konservative parlamentarikerne mener det burde komme en ny leder av det partiet, og med det en ny statsminister, sier Johnson.

Ny leder

Prosessen med å finne en ny partileder har han blitt enig med lederen for 1922-komiteen, Sir Graham Brady, om at skal starte allerede nå.

– En tidsplan vil bli kunngjort neste uke, sier Johnson.

De siste to dagene har 59 konservative politikere i og rundt Johnsons regjering sagt opp stillingene sine i protest mot statsministeren. Johnson sa senest onsdag kveld at han ikke ønsket å gå av.

– Grunnen til at jeg har kjempet så hardt de siste dagene for å kunne fortsette å levere på mandatet mitt var ikke bare fordi jeg ville gjøre det, men også fordi jeg følte det var min jobb, min plikt, og min forpliktelse til folket, sa han torsdag.

Støtte

Johnson sier han vil gi den nye lederen av partiet så mye støtte som mulig.

– La meg si dette, i politikken er ingen uunnværlig. Vårt strålende og darwinistiske system vil produsere en ny leder, slår han fast.

I talen sin understreket Johnson hvor stolt han var over det regjeringen hans har fått gjort, blant annet under pandemien og med brexit.

– Jeg er enormt stolt over det denne regjeringen har oppnådd med å få brexit gjennomført. Det har vært avgjørende for forholdet vårt til det europeiske fellesskapet og gjenvinne makten vår slik at dette landet kan lage sine egne lover.

Ny regjering

Kort tid før han varslet sin avgang, startet Johnson jobben med å utnevne nye ministre til sin regjering. BBC erfarer at hele regjeringen skal byttes ut, og det har allerede blitt nevnt om flere utnevnelser.

Flere av de eksisterende regjeringsmedlemmene har gått til Johnson og bedt ham gå av. Finansminister Nadhim Zahawi gikk torsdag ut offentlig med sin oppfordring.

Johnson har også en enorm jobb foran seg med å erstatte alle statssekretærene som har gått av de siste dagene, i tillegg til de parlamentariske privatsekretærene, handelsutsendingene og partifellene som har sagt opp.

Skred

Skredet av oppsigelser rundt Johnson startet tirsdag kveld, da finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid varslet at de gikk av i protest mot statsministeren.

Siden har ytterligere 57 politikere i regjeringen og i regjeringsapparatet, i tillegg til i partiet, varslet sine avganger.

Grunnen mange av dem oppgir er at de ikke lenger har tillit til Johnson. Det skjer i kjølvannet av Chris Pincher-skandalen, den seneste i en rekke skandaler som har preget den britiske regjeringen de siste månedene.

Skeptisk

Flere toppolitikere varslet i forkant av Johnsons avgang at de ikke ser positivt på at han blir sittende inntil en ny partileder er på plass.

– At Johnson blir sittende til høsten virker langt fra ideelt, og kan jo ikke være bærekraftig? spør Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon på Twitter.

Opposisjonen i parlamentet har også varslet mistillitsforslag dersom Johnson ikke går helt av.

– Ikke noe av dette tullet om å klamre seg fast noen måneder til. Han har påført landet løgner, svindel og kaos, har Labour-leder Keir Starmer uttalt.