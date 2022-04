Jakten på koronaviruset hos hjort, bjørn, elg og ulv

Forskere tester bjørn, hjort, elg og ulv for koronavirus dypt inne i de amerikanske skoger. De prøver å finne ut om dyrene har viruset, og om de kan spre det.

Forsker Todd Kautz ligger med halve kroppen inn i et bjørnehi for å ta en covid-test av en sovende svartbjørn. En kollega holder føttene hans for å kunne trekke ham raskt ut hvis bjørnen skulle våkne.

Forsker Todd Kautz legger seg på magen i snøen og åler overkroppen inn i det trange hullet til en svartbjørn i dvale. Han retter lyset fra lommelykten mot snuten til det store dyret og lirker forsiktig en lang bomullspinne inn i bjørnens nesebor og snurrer den fem ganger rundt.

En forskerkollega holder ham i beina, klar til trekke ham ut hvis noe uventet skulle skje. Bjørnen hadde på forhånd fått et sovemiddel, men forskerne var forberedt på alt likevel. Etter testen fikk bjørnen et nytt middel for å motvirke bedøvelsen.

Kautz og hans forskerteam jobber i indianerreservatet Grand Portage i Minnesota, som ligger like ved grensen til Canada. Gjennom dyp snø og isende minusgrader forsøker de å komme så nærme dyrene at de kan ta prøver av dem. Noen av dem er potensielt svært farlige dyr, som en sovende svartbjørn – eller en årvåken ulv.

En svartbjørn sover vintersøvnen sin, men har for sikkerhets skyld også fått litt ekstra sovemiddel. Bjørnen ble testet for covid-19-viruset av forskere som forsøker å kartlegge smitte hos ville dyr i indianerreservatet Grand Portage som ligger helt nord i USA.

Fare for mutasjoner

I likhet med forskere over hele verden prøver de å finne ut om, hvordan, hvor mye og hvor ville dyr sprer viruset. Forskere er bekymret for at viruset kan utvikle seg i dyrepopulasjoner.

Det kan føre til nye mutasjoner, farligere eller mindre farlige, som kan smitte over på mennesker igjen og skape nye pandemier.

Selv om opprinnelsen til covid-19 fortsatt ikke er helt entydig bevist, mener mange forskere at viruset sannsynligvis hoppet fra flaggermus til mennesker, enten direkte eller gjennom en annen dyreart som ble solgt levende på et marked i Wuhan i Kina.

Bekreftet virus hos dyr

Viruset er nå bekreftet hos dyr i minst 24 amerikanske stater, deriblant i Minnesota.

– Hvis viruset kan etablere seg hos ville dyr, vil det alltid være en fare for at det kan smitte over på mennesker, sier Matthew Aliota, som deltar i forskningsprosjektet i Grand Portage.

Dyrene beveger seg mer om våren. Bjørnen våkner fra dvale, og hjort, elg og ulv vandrer lenger.

– Når mange ulike arter omgås i større grad, og beveger seg over større områder, kan det føre til økt smitteoverføring, sier dyrelivsbiolog E.J. Isaac.

Biolog E.J. Isaac tar en koronatest av en hjort. Forskerne forsøker å finne ut om koronaviruset finnes og spres hos ulike dyrestammer i skogene nord i USA – mot grensen til Canada.

Fanges med nett

Forskerne er svært forsiktige når de nærmer seg dyrene, men jobben er ikke uten farer. Seth Moore ble nylig nesten bitt av en ulv.

De bruker også helikoptre for å spore opp og fange dyr. Moore og en kollega blir heist ned fra helikoptret og jobber seg bortover i den dype snøen til en hjort som er fanget fra luften med nettpistol.

Kollegaen løfter bukkens hode slik at Isaac kan komme til nesebroene. Han tørker raskt av hjortens nese for å ta en test, og merker også dyret med et sporingshalsbånd og tar en blodprøve.

Den unge bukken kaster med hodet, men holdt seg stille lenge nok til at Isaac klarte å ta prøven.

Bringes smitten videre?

Etter endt prøvetaking løfter forskerne forsiktig fellen av dyret, som bykset inn i den enorme skogen uten å se seg tilbake.

– Bra gjort, smiler kollegaen, mens Isaac puttet prøven i et hetteglass.

Når forskerne ikke kan benytte nettet, bruker de bedøvende midler.

For å minske risikoen for selv å bli smittet er alle i teamet fullvaksinert, og de tester seg ofte.

Dagen etter å ha testet bjørnen sendte Isaac prøven til Aliotas laboratorium i Saint Paul.

Forskerne håper å finne ut ikke bare hvilke dyr som blir smittet, men også om visse dyr fungerer som «broer» som bringer smitten til andre. Rødrev og vaskebjørn står for tur senere.

Forsker E.J. Isaac har akkurat fått tatt en koronatest av en hjort i de dype skogene nord i USA mot grensen til Canada. Forskerteamet han er en del av forsøker å finne ut om og hvordan virus spres mellom ville dyrearter.

Leter etter mutanter

Nærkontakten mellom mennesker og ville dyr har gjort det mulig for viruset å overvinne innebygde barrierer for spredning mellom arter. Selv om slik smitte er sjelden, skal det bare én smittet person til for å bringe et mutert virus inn i menneskenes rike.

Virolog Marc Johnson fra University of Missouri er blant forskere som tror at den muterte omikronvarianten stammet fra et dyr – og ikke et menneske som mange andre tror.

Johnson og kollegene hans fant merkelige koronavirus-avstamninger i kloakkvannet i New York City med mutasjoner som sjelden er sett andre steder. De tror mutasjonene stammer fra dyr, kanskje gnagere.

Det forskerne er mest bekymret for, er at nåværende eller fremtidige virusvarianter kan etablere seg og formere seg bredt innenfor en dyreart.

Forskere fant for eksempel koronaviruset i en tredel av hvithalehjortene som ble tatt prøver av i Iowa mellom september 2020 og januar 2021. Det ble også funnet covid-19-antistoffer i en tredel av hjortene som ble testet i Illinois, Michigan, New York og Pennsylvania. Infisert hjort har generelt ingen symptomer. Andre ville dyrearter er hittil bare testet i begrenset grad.

– Det er mulig at viruset allerede finnes hos flere dyrearter, sier virologiekspert Suresh Kuchipudi fra Pennsylvania State University, som deltok i studien av hjort i Iowa.

– Det er viktig at vi overvåker situasjonen for å slippe overraskelser, sier han.

Dyrenes leveområder må sikres

Det viktigste tiltaket for å hindre at virus spres fra dyr til mennesker, er imidlertid å sikre dyrenes naturlige leveområder og hindre ulovlig salg av ville dyr.

– I dag gjør vi inngrep i dyrenes leveområder som vi aldri tidligere har gjort i historien. Disse inngrepene vil føre til at spredning av virus mellom ville dyr og mennesker bare vil øke – både i omfang og hyppighet, sier Aliota.