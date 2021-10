Konteinerskip i brann utenfor Canadas kyst

Flere av mannskapet er evakuert av kystvakten og det har brutt ut brann om bord på et konteinerskip utenfor Canadas vestkyst.

NTB-AFP

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Konteinerskipet Ziim Kingston var på vei til Vancouver da det brøt ut brann om bord. Mannskapet varslet kystvakten ved 23-tiden lørdag kveld, melder CBC News.

– Skipet står i brann og det sender ut giftig gass, heter det i en uttalelse fra kystvakten.

Kystvakten legger til at konteinerskipet ligger ankret opp utenfor kysten og at det er etablert en sikkerhetssone på om lag 1,6 kilometer rundt fartøyet.

Minst ti av mannskapet er blitt evakuert, ifølge lokale medier.

Det er uklart hva som har forårsaket brannen om bord.

Kystvakten opplyser at skipet har over 52.000 kilo med kjemikalier i to av konteinerne som står i brann.

Ifølge sporingstjenestene Vesselfinder og Marinetraffic ligger skipet ankret opp i Juan der Fuca-sundet like sør for byen Victoria på Vancouver Island.