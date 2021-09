Moderat demokrat vil ikke støtte milliardplan

Den moderate demokratiske senatoren Joe Manchin varslet søndag at han er lite lysten på å støtte Joe Bidens krisepakke til en verdi av 3.500 milliarder dollar.

NTB

Manchin sa at han ikke kunne støtte mer enn halvparten av beløpet av frykt for at pakken ville bli altfor dyr og ville utløse inflasjon.

Lederen for Senatets budsjettkomité, som jobber med planen, Bernie Sanders, kaller Manchins holdning uakseptabel. Komiteen har satt som mål å ha loven ferdig drøftet innen onsdag.

Men demokratene har ikke en eneste stemme til overs om de få vedtatt pakken Build Back Better, som er Bidens hovedplan for å få amerikansk økonomi på fote igjen.

Med et senat som er delt med 50 seter for hvert parti, trengs visepresident Kamala Harris' stemme dersom ingen republikaner støtter pakken som særlig fokuserer på sosialtiltak og miljøtiltak.

Kritisk til skatteøkning

Manchin, som er fra den konservative delstaten West Virginia, er særlig kritisk til forslaget om en økning i selskapsskatten fra 21 til 28 prosent og store bevilgninger til sosiale formål.

På spørsmål fra programlederne i programmet der han ble intervjuet, sa han at han maksimalt ville støtte en pakke på 1.000 til 1.500 milliarder dollar, basert på en selskapsskatt på 25 prosent.

Sanders reagerer på Manchins utspill og sier det ikke vil være akseptabelt for presidenten, for det amerikanske folk eller for det store flertall av demokratenes kongressrepresentanter.

Dilemma for demokratene

Manchin har fra før godtatt ideen om krisepakken, men ikke det høye beløpet, og han gikk med på å stemme for en infrastrukturpakke til en verdi av 1.200 milliarder dollar som alle demokratene og 19 av republikanerne stemte for.

Han sier at Representantenes hus, der demokratene har et litt klarere flertall, først får vedta infrastrukturpakken, men dilemmaet for demokratene er at liberale demokrater svarer at de vil vente med å vedta den til de kan vedta begge pakkene sammen.

Krisepakken Senatet drøfter, inneholder forslag om store bevilgninger til infrastruktur for å takle klimaendringer, samt nye tiltak for sosiale formål, fra gratis barnehage til bedre helsetiltak for eldre.

Krisepakken skal finansieres delvis gjennom høyere skatt på de rike og økt selskapsskatt, noe alle republikanere er sterkt imot.