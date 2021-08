Tykk røyk blokkerer for solen i Hellas

Himmelen blir oransje mens en kraftig brann utrydder skog og tvinger folk på flukt på den store greske øyen Evvia.

Flammer nærmer seg landsbyen Gouves på øyen Evvia, nordøst for Aten, og tusener av mennesker må evakueres. Foto: NTB

NTB-AP-AFP

Viseminister for samfunnssikkerhet Nikos Hardalias har ingen betryggende ord å komme med søndag kveld.

– Vi har nok en lang kveld og natt foran oss, sier han.

Brannen startet 3. august og har brent ned et titalls boliger og forretninger fra kyst til kyst på den knusktørre øyen nordøst for Aten.

45 grader

Tusener av beboere og turister er evakuert, og hundrevis er fraktet bort på ferger.

Brannen er i øyeblikket den mest alvorlige som er oppstått i Hellas etter landets mest langvarige og intense hetebølge på tre tiår. Gradestokken har vært oppe i 45 grader, med alvorlig tørke som følge.

Kystvakten opplyser at tre patruljebåter, fire marinefartøyer, en ferge, to turistbåter og et stort antall fiskebåter og private båter står klar til å evakuere folk fra landsbyen Pefki.

I løpet av natten ble 83 mennesker evakuert fra strender nord på øyen, og kvelden før ble over 1.000 hentet ut fra en landsby og strender mens flammene herjet i lien bak dem.

En ferge kommer fra den brennende øyen Evvia med evakuerte beboere og turister. Foto: Michael Varaklas / AP / NTB

– For sent

Fly og helikoptre slapp vann på ilden, men borgermester Giannis Kotzias i branntruede Istaia, lengst nord på øyrn, klager over at det er for sent.

– Vi er etterlatt til oss selv, enden er nær, området er allerede ødelagt, sier han.

Beboere i omliggende landsbyer er bedt om å ta seg til Istaia, der de kan evakueres.

Brannvesenet sier at 575 brannmannskaper med 89 kjøretøyer driver med slukking. Blant dem er 112 fra Ukraina og 100 fra Romania. Til sammen 17 helikoptre og fly, blant annet et enormt russisk Beriev 200-fly, er satt inn i arbeidet.

Et Pezetel-brannfly styrtet onsdag på øyen Zakynthos, vest i Hellas. Piloten skal være i sikkerhet og uskadd, ifølge nyhetsbyrået ANA.

Vanskelig topografi

Topografien på øyen, med bratte, skogkledde åser og dype kløfter, gjør slukningsarbeidet til et mareritt.

Viseminister for samfunnssikkerhet Nikos Hardalias sier situasjonen nå er under kontroll på Peloponnes-halvøyen, og den massive brannen som herjet i furuskogene i utkanten av Aten, ser ut til å gå mot slutten.

En brannmann døde ved Aten da han fikk en elektrisitetsstolpe over seg, mens 20 mennesker har fått legebehandling.

300 hus og bygninger er blitt flammenes rov ved Aten, og myndighetene sier det vil ta to uker å gjenopprette strømforsyningen.

Statsminister Kyriakos Mitsotakis sier at første prioritet når brannene er over, blir å sørge for hjelp til alle som er rammet.

– Når denne marerittsommeren er over, skal vi rette all vår oppmerksomhet mot å reparere skadene så fort som mulig og gjenopprette vårt naturmiljø, sier han.

Klimaendringer

Årsaken til brannene er under gransking. Tre personer ble pågrepet fredag i Aten-området, mistenkt for ildspåsettelse, mens en 47 år gammel greker ble tatt lørdag etter å ha tent på to branner i et skogholt og fire i søppelkonteinere.

Men den dypereliggende årsaken er ifølge både greske og europeiske embetsfolk klimaendringene, som ligger til grunn for heten og tørken som har gjort skogen så lett antennelig.

Ikke bare Hellas, men også Tyrkia og Italia er rammet av omfattende branner som følge av tørken i sommer.