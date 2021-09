En drept i skoleskyting i North Carolina

En elev døde i en skyteepisode på en videregående skole i Winston-Salem i den amerikanske delstaten North Carolina onsdag. Ingen er pågrepet.

Politifolk rykket ut til skyteepisoden ved en videregående skole i Winston-Salem i North Carolina onsdag. En elev ble skutt og drept.

Bekymrede foreldre samlet seg ved et kjøpesenter etter skytingen. Skolen ble stengt, og politiet leter fortsatt etter gjerningspersonen.

NTB

Publisert Publisert I går 20:17

Politiet rykket onsdag ut til Mount Tabor-skolen i Winston-Salem etter meldinger om skyting. De sikret skoleområdet like etter klokka 12 og skrev på Twitter at de gjorde alt de kunne for å holde elevene trygge.

Politisjef Catrina Thompson opplyser at en elev som ble såret i skytingen og ble tatt til sykehus, døde av skadene.

En talskvinne for sheriffen sier at alle andre elever ved skolen er trygge og at myndighetene «aktivt leter etter den mistenkte gjerningspersonen», som de tror er elev ved skolen.

Veiene inn til skolen ble sperret av, og en lang rekke politibiler og ambulanser kom til stedet. Foreldre fikk beskjed om å holde seg unna skolen og møte opp i sentrum av byen for å få beskjed om hvordan de skulle få hentet sine barn.

Andre skoler i området er også stengt.

Det er den andre skoleskytingen i delstaten denne uka. En 15-åring ble pågrepet etter at en elev ble skutt og såret i en slåsskamp på en skole i Wilmington mandag.