94 hvaler reddet etter å ha strandet i Australia

Australske redningsarbeidere bekrefter å ha reddet 94 hvaler som har strandet på vestkysten av Tasmania de siste dagene. Rundt 350 hvaler er døde.

Flere grindhvaler ligger på land etter å ha strandet nær byen Strahan på Tasmania. Foto: Australian Broadcast Corporation via AP / NTB

NTB

Medregnet seks hvaler som ble reddet fredag morgen, har nå 94 grindhvaler blitt reddet etter det som var Australias største registrerte massestranding til nå.

Fortsatt sitter mellom 12 og 20 grindhvaler fast på en sandbanke i Macquarie Harbour. Håpet er at de fortsatt kan reddes, men mannskapene begynner å bli utslitt etter fire dagers jobbing.

– Jeg tror alle er slitne og utmattet. Det har vært lange dager, sier Nic Deka, som er leder for Tasmania Parks and Wildlife Service.

270 grindhvaler ble oppdaget på tre steder i Macquarie Harbour mandag. Onsdag morgen ble ytterligere 200 hvaler oppdaget 7–10 kilometer unna.

Et medlem av redningsmannskapet står med en hval på en sandbanke nær Strahan på Tasmania. Foto: Brodie Weeding / pool via AP / NTB

Myndighetene opplyste først at rundt 380 av de anslagsvis 470 grindhvalene som hadde strandet, var døde. Dødstallet er nå blitt nedjustert til 350.

Denne ukens massestranding overgår forrige rekord fra 1996 da rundt 320 grindhvaler strandet i delstaten Western Australia.

Årsaken til at hvaler strander, er ofte ukjent, men eksperter tror at hvaler kan ha blitt trukket mot kysten for å spise. Tidligere i uken sa marinbiolog Kris Carlyon at uhell eller feilnavigasjon kan være en årsak.

– Det er nær sagt umulig å hindre slike hendelser. Det er ingenting som tyder på at dette har en menneskelig årsak. Dette er et naturfenomen, sa Carlyon.

Han fortalte at hval har strandet også før menneskene begynte å vandre på jorden. Det finnes også fossiler av slike strandede hvaler.