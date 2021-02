Aktor: – Bevisene vil vise at Trump ikke var en uskyldig tilskuer

Donald Trump var ingen uskyldig tilskuer, men hovedansvarlig for oppildningen av mobben som stormet Kongressen, mener sjefanklageren i riksrettssaken.

Jamie B. Raskin, lederen for aktoratet i riksrettssaken, da han holdt sin innledning i Senatet onsdag. Foto: Senate Television via AP / NTB

NTB-AP-AFP

De demokratiske kongressrepresentantene i aktoratet begynte onsdag for alvor å snakke om de faktiske forholdene i saken.

– Bevisene vil vise dere at tidligere president Donald Trump ikke var en uskyldig tilskuer. Bevisene vil vise at han tydelig oppildnet til 6. januar-opprøret, sa Jamie B. Raskin, som leder aktoratet.

– Og da volden som ventet på uunngåelig vis kom og overkjørte Senatet og Representantenes hus med kaos, vil vi vise dere at han fullstendig abdiserte fra sitt ansvar for å stanse volden, la han til.

Drepte og sårede

Trump står tiltalt for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen og gjøre opprør.

Én politimann og én inntrenger ble drept under stormingen, og tre andre mistet livet. Mange andre ble skadd, og to politimenn har begått selvmord i etterkant av opptøyene.

– Hvem samlet mobben? Hvem oppfordret mobben? Hvem var det som oppildnet mobben? Dere vet like godt som meg at det var presidenten, sa demokraten Joe Neguse i Senatet onsdag.

Neguse, som er en del av aktoratet, viste videoopptak av talen Trump holdt før tilhengerne hans trengte seg inn i Kongressen. Han argumenterte for at Trump mente det bokstavelig da han ba tilhørerne gå mot Kongressen og «kjempe som faen».

Trumps forsvarere hevder dette ikke var bokstavelig ment og at Trump ikke ønsket vold.

Fikk fortsette

Riksrettssaken begynte tirsdag, og de innledende argumentene dreide seg om hvorvidt hele saken er grunnlovsstridig fordi Trump ikke lenger er president.

Et flertall på 56 av 100 senatorer stemte for at saken er i tråd med grunnloven. Alle demokratene og seks republikanere stemte for.

Stemmetallene var en ny indikasjon på at Trump neppe vil bli dømt. I så fall kreves et flertall på 67 senatorer.

På åpningsdagen kom Raskin også med en følelsesladd beskrivelse av frykten inne i kongressbygningen idet demonstrantene brøt seg inn.

– Rundt meg var det folk som ringte sine ektefeller og kjære for å ta farvel, fortalte lederen for aktoratet.

Raskins datter og svigersønn var tilfeldigvis på besøk i Kongressen 6. januar. Også de ringte pårørende for å ta farvel fordi de var redd for å bli drept.

Frikjent i fjor

Trump er den første amerikanske presidenten som er stilt for riksrett to ganger, og den første saken fant sted i fjor. Han var da tiltalt for å ha presset presidenten i Ukraina til å finne opplysninger som kunne skade Joe Biden politisk.

Republikanerne hadde på dette tidspunktet flertall i Senatet, og de sørget for å frikjenne ham.

I motsetning til forrige gang foregår riksrettssaken nå på åstedet for forbrytelsen som Trump er anklaget for.

Juryen er senatorene som selv måtte søke dekning da rasende Trump-tilhengere brøt seg inn i kongressbygningen.

En av Trumps forsvarere, David Schoen, hevdet tirsdag at riksrettssaken er en politisk motivert prosess som vil splitte det amerikanske samfunnet.

Han anklaget Demokratene for hastverk da tiltalen ble tatt ut, noe som ifølge Schoen viser at de ikke var interessert i noen grundig etterforskning av stormingen av Kongressen.