Senatet mener riksrettssaken mot Donald Trump er i henhold til grunnloven

Et flertall i det amerikanske Senatet har godkjent at Donald Trump kan stilles for riksrett.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

56 senatorer stemte for at rettssaken er i henhold til grunnloven, deriblant samtlige demokrater og seks republikanere. 44 republikanere stemte imot.

Trumps advokater mener han ikke kan dømmes i riksrettssaken fordi han ikke lenger er president.

Partilinjene er mer eller mindre de samme som da Senatet stemte for at riksrettssaken mot Trump i 2020 var i henhold til grunnloven.

De seks republikanerne som stemte for er Bill Cassidy fra Louisiana, Susan Collins fra Maine, Lisa Murkowski fra Alaska, Mitt Romney fra Utah, Ben Sasse fra Nebraska og Pat Toomey fra Pennsylvania.