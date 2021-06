Johnson: G7-toppmøtet en gyllen anledning for gjenoppbygging

G7-toppmøtet i Cornwall er en «stor mulighet» for å få fart på gjenoppbyggingen etter koronapandemien, sier britenes statsminister Boris Johnson.

Frankrikes president Emmanuel Macron hilser på statsminister Boris Johnson på korrekt koronavis. Foto: Phil Noble / AP / NTB

NTB

Fredag ønsket Johnson lederne for verdens syv største industrinasjoner samt EU velkommen til Carbis Bay i Cornwall, der de for første gang møtes ansikt til ansikt på nesten to år.

Koronapandemien vil naturlig nok sette sterkt preg på toppmøtet, som ble innledet med at lederne hilste med albue mot albue og ellers holdt behørig avstand til hverandre.

Statsminister Boris Johnson (i midten) ønsket lederne for G7-landene og EU velkommen da han åpnet toppmøtet fredag. Johnson er vert for møtet, som finner sted i Cornwall i helgen. Foto: Phil Noble / AP / NTB

– Må lære av pandemien

– Vi må forsikre oss om at vi tar lærdom av pandemien. Vi må forsikre oss om at vi ikke gjentar feilene som vi utvilsomt har begått de siste 18 månedene, sa Johnson i sin velkomsttale på stranden, der sanden for anledningen var sirlig raket.

– Vi må også forsikre oss om at vi legger til rette for økonomisk vekst, fortsatte Johnson.

Den britiske statsministeren lånte videre president Joe Bidens slagord «Build back better» – gjenoppbygg bedre – fra den amerikanske presidentvalgkampen sist høst.

President Joe Biden i samtale med den franske presidenten Emmanuel Macron og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Frankrikes president Emmanuel Macron, EU-president Charles Michel, Tysklands statsminister Angela Merkel og Italias statsminister Mario Draghi så ut til å kose seg på strandkafé i Cornwall. Foto: Phil Noble / AP / NTB

Han understreket at G7-toppmøtet er en gyllen anledning til å gjenreise økonomien på en grønnere, mer rettferdig, mer likestilt, mer kjønnsnøytral og kanskje også «en mer feminin måte».

I dette ligger det et potensial for å skape millioner av godt betalte jobber, slo Johnson fast på podiet som var reist for anledningen.

Demonstrant: – Grønnvasking

Hundrevis av klimaaktivister satte fredag sitt preg på St. Ives i Cornwall, der lederne for verdens syv største industrinasjoner og EU er samlet til toppmøte.

Aktivister i Extinction Rebellion-bevegelsen marsjerte inn til sentrum av landsbyen, tett overvåket av politiet som stanset trafikken.

fullskjerm neste Hundrevis av demonstranter marsjerte gjennom gatene i kystbyen St. Ives i Cornwall fredag, der G7-toppmøtet pågår. 1 av 4 Foto: Jon Super / AP / NTB

Andre aktivister, iført røde drakter, gjennomførte en markering på stranden, i håp om å gjøre inntrykk på topplederne som de neste dagene skal diskutere alt fra koronapandemi til kamp mot klimaendringer.

En av demonstrantene, 24 år gamle Nat Squire, har små forhåpninger til toppmøtet.

– De driver grønnvasking. De sier at de skal gjøre ting, men har ingen intensjoner om å følge opp, sier han.

– De er i lommen på fossilbrenselindustrien og milliardærene, noe som gjør det vanskelig for dem å få til endringer, selv om de forsøker, sier Squire.