Tyskland, Frankrike og Italia stanser Astrazeneca-vaksinering inntil videre

Stanser inntil videre bruken av vaksinen mens meldinger om tilfeller av blodpropp granskes.

En tysk politibetjent får en Astrazeneca-vaksine mot koronaviruset på et vaksinasjonssenter ved Tempelhof i Berlin forrige uke. Foto: Tobias Schwarz / Pool via AP / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Det tyske helsedepartementet opplyser mandag at beslutningen ble tatt som en forholdsregel og etter råd fra Tysklands nasjonale vaksinetilsyn PEI. Tilsynet mener det er nødvendig med ytterligere gransking etter at det er kommet nye meldinger om blodpropp blant vaksinerte.

– Det europeiske legemiddeltilsynet EMA skal bestemme hvorvidt og hvordan informasjonen vil påvirke vaksinens autorisasjon, heter det i uttalelsen fra helsedepartementet.

Tyskland har så langt brukt 1,35 millioner av de 3 millioner Astrazeneca-dosene landene har mottatt, ifølge europeiske smittevernmyndigheter.

Italia: Midlertidig tiltak

Også myndighetene i Italia opplyser at de innstiller bruken av Astrazeneca-vaksinen. Bakgrunnen er frykt for at det kan være en forbindelse mellom vaksinen og forekomst av blodpropp blant enkelte som har fått vaksinen.

– AIFA har besluttet å utvide forbudet mot bruk av AstraZenecas covid-19-vaksine over hele Italia, som en forholdsregel og et midlertidig tiltak i påvente av beslutninger fra Det europeiske legemiddeltilsynet EMA, sier det italienske legemiddeltilsynet.

Tidligere mandag advarte helsemyndighetene mot å trekke forhastede konklusjoner om koronavaksinen.

– Astrazeneca bidrar til å beskytte folk mot epidemien, sa Franco Locatelli, en ekspert i det italienske helsedepartementet, til avisen Corriere della Sera mandag.

Frankrike: Settes på vent

Frankrike stanser også inntil videre koronavaksinering med Astrazeneca-vaksinen, opplyser president Emmanuel Macron.

Astrazenecas koronavaksine vil ifølge Macron tidligst bli tatt i bruk igjen tirsdag ettermiddag, når Det europeiske legemiddelverket (EMA) kommer med en ny tilråding om vaksinen.

Macron sa ikke noe om hvorfor vaksineringen blir satt på vent i Frankrike, men understreket at han håper den kan tas i bruk igjen «snart».

Meldingen fra Frankrike kom en knapp time etter at også Tyskland for sikkerhets skyld besluttet å sette Astrazeneca-vaksineringen på vent.

Gransker blodpropp

Tilfeller av blodpropp blant vaksinerte i Norge, Danmark, Italia og Østerrike har utløst frykt for mulige alvorlige bivirkninger av Astrazeneca-vaksinen. Også Norge, Danmark, Island, Irland og Nederland har midlertidig stanset bruken av vaksinen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener vaksinen fortsatt kan brukes. Både WHO og EMA har sagt at tilgjengelige data ikke tyder på at vaksinen forårsaket blodpropp.

Astrazeneca understreker at det ikke er flere tilfeller av blodpropp blant de vaksinerte enn i befolkningen for øvrig.

Legemiddelverket i Norge viser på sin side til norske blodproppasienter som har hatt svært uvanlige symptomer – og som derfor gir grunn til bekymring.

Astrazeneca-vaksinen er utviklet ved Universitetet i Oxford i samarbeid med det svensk-britiske legemiddelselskapet Astrazeneca. I Storbritannia er det hittil satt av over 11 millioner doser av vaksinen.