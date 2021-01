Tolv drap i al-Hol-leiren på to uker

På drøyt to uker har det blitt begått tolv drap i flyktningleiren al-Hol nordøst i Syria, opplyser FN og betegner sikkerhetssituasjonen som stadig mer uholdbar.

Leiren, som kontrolleres av syriskkurdiske styrker, huser nesten 62.000 mennesker. Blant dem er 80 prosent kvinner og barn, blant dem under en håndfull norske.

– Mellom 1. og 16. januar fikk FN rapporter om drap på tolv syriske og irakiske beboere i leiren, heter det i en uttalelse fra FN torsdag.

– De urovekkende hendelsene tyder på at det er en stadig mer uholdbar sikkerhetssituasjon i al-Hol, heter det videre.

Flyktet fra IS

De fleste i leiren er syrere og irakere som flyktet fra kampene mellom IS og kurdiske styrker.

Men tusenvis kommer fra europeiske og asiatiske land. Utlendingene er familiemedlemmer av ytterliggående islamistkrigere fra IS, som erobret store deler av Irak og Syria i 2014.

Kurdiske myndigheter gjentatte ganger krevd at land henter hjem egne statsborgere fra leiren, men spesielt europeiske land er skeptisk til dette.

Særlig ansvar

Som medlem av FNs sikkerhetsråd har Norge fått et særlig ansvar for å følge opp den humanitære situasjonen i Syria, påpeker generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Et åpenbart tiltak er å sikre at land henter hjem egne borgere som sitter internert i leirer i Syria og Irak, sier han.

– Dette er naturligvis en sak med mange dilemmaer, og det finnes ingen enkel løsning. I ti år har krigen i Syria ført til enorme lidelser. Som humanitær organisasjon er det viktig for oss å si tydelig ifra om at fordi noe er vanskelig, betyr ikke det at vi kan la være å gjøre noe, sier Apeland.

Til sammen befant fire norske kvinner og fire norske barn seg i al-Hol-leiren og i al-Roj-leiren i Syria i desember, ifølge Aftenposten. Norske myndigheter mener mødrene må be om hjelp før de kan gjøre noe.