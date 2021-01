Italiensk regjeringskrise truer Europas økonomi

Italias statsminister går av, og sender landet ut i en politisk krise som kan spenne ben for EUs planer for å gjenreise den europeiske økonomien. Dersom Italia feiler kan det komme til å koste EU dyrt, sier Merkels økonomiske rådgiver.

Statsminister Giuseppe Conte blir her kjørt til president Sergio Mattarella der han leverte sin avskjedssøknad. Foto: REMO CASILLI / REUTERS / NTB

Etter en kaotisk uke i italiensk politikk, med to mistillitsforslag og en svekket regjering, varslet statsminister Giuseppe Conte tirsdag morgen at han vil gå av. Det politiske kaoset i Italia setter sinnene i kok i Europa.

Italia står nemlig klar til å motta det største bidraget fra EUs gjenopprettingsfond, som skal føre EU ut av koronakrisen. I alt 209 milliarder euro – eller rundt 2200 milliarder norske kroner. Det er mer enn en fjerdedel av hele fondet.

Gjenopprettingsmidlene til Italia blir av mange sett på som en siste økonomisk sjanse til den gjeldsplagede nasjonen hvor bruttonasjonalprodukt er ventet å falle med 10,5 prosent i år.

Det italienske fokuset burde være på å ferdigstille gjenopprettingsplanen i stedet for å kaste landet ut i nok en dramatisk, politisk krise få år etter at Italia under finanskrisen var noen få redningspakker unna å dra hele eurosonen med seg ned i dragsuget.

Det mener i hvert fall den tyske økonomiprofessoren Lars Feld, leder av Walter Eucken-instituttet i Freiburg, leder for det tyske rådet for økonomiske eksperter og rådgiver til forbundskansler Angela Merkel.

– Det italienerne gjør er uakseptabelt. På dette kritiske tidspunktet burde deres prioriteter være alt annet enn å skape politisk krise, sier han.

Utløpsfrist i april

EU-kommisjonen forventer at medlemslandene har avlevert sine endelige planer for hvordan de skal bruke gjenopprettingsmidlene innen april, men tirsdag morgen valgte altså statsminister Giuseppe Conte å trekke seg. Få timer senere tok han offisielt avskjed med president Sergio Mattarella, som foreløpig har gitt Conte to døgn til å samle parlamentarisk flertall for en eventuell ny regjering.

President Sergio Mattarella kan bli tvunget til å skrive ut nyvalg. Foto: PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / HANDOUT REUTERS / NTB

Om den partiløse Giuseppe Conte, som er sterkt forbundet med Femstjernersbevegelsen, klarer å finne et regjeringsgrunnlag, vil det bli den tredje Conte-regjeringen på tre år. De to hovedpartiene i den seneste regjeringen er Femstjernersbevegelsen og sosialdemokratene i Partito Democratico (PD).

Den italienske regjeringskrisen har oppstått etter at den marginale regjeringspartneren Italia Viva, ledet av tidligere statsminister Matteo Renzi, trakk seg fra regjeringssamarbeidet i forrige uke over uenigheter om hvordan regjeringen – og særlig Giuseppe Conte – håndterer koronakrisen, og særlig på grunn av uenigheter om hvordan Italias økonomiske gjenopprettingsplan skal se ut.

Og nå truer den politiske krisen i landet hele det europeiske gjenopprettingsprosjektet.

– Ikke ansvarlig

I Brussel er den østerrikske budsjettkommissæren Johannes Hahn veldig bekymret over utviklingen i Italia, eurosonens tredje største økonomi. Han «håper og ber» om at det finnes en løsning på Italias politiske krise i løpet av få dager. Det sier han i et intervju med Politiken og en liten gruppe europeiske medier tirsdag.

– Det som skjer i Italia er virkelig beklagelig. Det er ikke ansvarlig oppførsel. Det er behov for alle fornuftige og konstruktive krefter i samfunnet. Derfor bekymrer vi oss over den seneste utviklingen, sier Johannes Hahn.

Det er EU-kommisjonen som skal godkjenne de enkelte medlemslandenes planer før midlene kan bli frigitt. Dersom planene ikke godkjennes får landet ikke adgang til gjenopprettingsmidlene.

Italia kan stanse hele maskineriet

En italiensk fiasko i både utarbeiding av en solid plan og en tilsvarende grundig implementering av gjenopprettingsprosjektene som skal skape vekst kan være avgjørende for eurosonens overlevelse. EU trenger derfor et sterkt Italia, forklarer den tyske økonomiprofessoren Lars Feld.

– Om Italia ikke klarer å skape vedvarende økonomisk vekst, vil midlene fra gjenopprettingsfondet være bortkastet på dem. Og det vil være en enorm fare for at Italia ender med enda høyere offentlig gjeld når den neste krisen inntreffer. Og da vil euroen stå i fare, advarer Lars Feld.

Statsminister Giuseppe Conte har fått kritikk fra EU for den siste utviklingen i Italia. Foto: YARA NARDI / REUTERS / NTB

EUs budsjettkommissær, Johannes Hahn, ergrer seg over krisen, nettopp på grunn av at Italias planer for gjenopprettingsmidlene har mulighet til å fremtidssikre landet til å kunne stå imot når neste krise treffer.

– Den italienske regjeringen har fra starten av arbeidet på en gjenopprettings- og reformplan som er ganske lovende, ikke minst når man tenker på våre tidligere erfaringer. Regjeringen legger opp til investeringer i fremtidsorienterte, grønne og digitale innsatser for å gjøre landet mer motstands- og konkurransedyktig. Derfor håper vi inderlig at krisen tar fort slutt, sier Johannes Hahn.

Ville satse på det grønne skiftet

Den italienske gjenopprettingsplanen har fokus på seks hovedområder, deriblant grønn omstilling, infrastrukturprosjekter som forbedring av jernbanen og togforbindelser fra nord til sør, og digitalisering med bedre nett- og mobilforbindelse over hele landet.

Men der den østerrikske budsjettkommissæren Johannes Hahn utviser optimisme overfor det foreløpige italienske utkastet til gjenopprettingsplanen, så er det stor skepsis å spore andre steder. Flere politiske kommentatorer har allerede kritisert det italienske utkastet for å være for omfattende, med altfor mange prosjekter som ikke er godt nok presiserte.

– Det vi har sett hittil har vært så generelt og dekker så bredt at det er umulig å se visjonen, har Francesco Giavazzi, professor i økonomi ved Bocconi-universitetet i Milano tidligere sagt.

Også den tyske økonomiprofessoren Lars Feld ser svakheter i det italienske utkastet. Han mener det mangler konkrete fremtidsorienterte prosjekter.

– Jeg kan kun si at ut ifra det jeg har sett fra den italienske regjeringens plan, så er det altfor lite av det, og man kan frykte at de ikke vil klare å gjennomføre de nødvendige strukturelle reformene på grunn av det politiske spillet de spiller akkurat nå. Som for eksempel en reform av det juridiske systemet, som burde komme som følge av gjenopprettingsmidlene, sier Lars Feld.

Hva nå?

Hvis ikke Giuseppe Conte finner den nødvendige støtten til å danne ny regjering, vil president Sergio Mattarella velge noen andre til å danne regjering, sannsynligvis en teknokrat. Han kan som en siste løsning velge å annonsere et hurtig nyvalg. Det er ikke forventet at det vil skje, men statsviter Fabrizio Tassinari fra Europauniversitetet i Firenze vil ikke utelukke muligheten.

– Om små partier, som for eksempel Matteo Renzis Italia Viva, begynner å stille urimelige krav, kan det være at president Sergio Mattarella vurderer at det rett og slett er for ustabilt til å kunne fortsette, sier Tassinari.

Ifølge meningsmålinger har de to europeskeptiske høyrefløypartiene Lega og Fratelli d’Italia omtrent 40 prosent oppslutning blant velgerne. Med den nåværende valgloven kan det være nok til å danne flertall.

