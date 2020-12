Terroristen fra Christchurch ble radikalisert på Youtube

Det var særlig via Youtube at den livstidsdømte terroristen Brenton Tarrant ble radikalisert, viser en ny rapport om terrorangrepet i Christchurch. Videokanalen har spilt en stor rolle for høyreekstreme miljøer og har kommet for sent inn i kampen mot høyreradikal terror, mener eksperter.

Det var særlig fra Youtube at terroristen Brenton Tarrant fant inspirasjon for høyreradikal holdning. Foto: John Kirk-Anderson / REUTERS / NTB

Det kom ikke som et sjokk for noen at terroristen fra Christchurch var høyreradikal og at ferden hans mot handlingen hvor han i fjor drepte 51 mennesker i to moskeer i New Zealand, foregikk på internettet.

Men en ny rapport utgitt 7. desember fremhever spesielt den populære videokanalen Youtube i sin kartlegging av årsakene til radikaliseringen som førte til terrorangrepet.

– Gjerningsmannen hevdet at Youtube var en langt mer betydelig kilde til informasjon og inspirasjon enn høyreradikale nettsider, står det i rapporten ifølge mediet Wired.

Karriere med ekstreme holdninger

Og det overrasker ikke forsker på manipulasjon og digitale medier ved Malmö universitet, Johan Farkas. For mens nettsider som 4chan og 8chan ofte blir fremhevet som forum for høyreradikale sympatier, så har Youtube også spilt en stor rolle for nettopp det høyreradikale fellesskapet på nettet, mener han.

– Det er mange influensere som faktisk har gjort karriere og skapt suksess av sine ekstreme holdninger på Youtube.

Youtube blir beskyldt for å tillate for mye høyreradikalt og antisemittisk innhold. Foto: Shutterstock / NTB

I forlengelse av det mener han også at Youtube har kommet altfor sent inn i kampen mot høyreradikalt innhold.

– Høyreekstremt terror er i vekst og Youtube blir brukt til rekruttering. Man må kunne si at Youtube har vært meget tillatende overfor høyreradikalt og antisemittisk innhold.

Men det er ikke bare Youtube som har hatt et blindt øye for den typen aktivitet. Rapporten om terrorangrepet nevner også at New Zealand har vært for fokusert på terrortrusselen fra andre ideologier enn den høyreekstreme. Det er en av forklaringene på at man ikke klarte å oppspore gjerningsmannen på forhånd.

– For det, på vegne av regjeringen, unnskylder jeg, sa New Zealands statsminister Jacinda Ardern 8. desember på en pressekonferanse.

Qanon-teori fjernet

Historisk har Youtube lykkes med å slå ned på spesifikke gruppers aktivitet på plattformen sin. Det fremhever Johan Farkas med Youtubes effektive kamp mot jihadistisk aktivitet. Youtube fjernet også med stor effektivitet en enorm mengde innhold relatert til Qanon-konspirasjonsteorien. Over en enkelt natt var stordelen av innholdet tatt bort. Selv grupper som ikke kjøpte den radikale utgaven av teorien.

I tillegg til 51 drepte ble også mange såret i moskéangrepet i Christchurch i mars i fjor. Foto: Mark Baker / AP / NTB

Spesialist i digital kultur og nettbaserte hat-fellesskaper, Maia Kahlke Lorentzen, fremhever også det manglende fokuset på høyreekstrem terrorisme på Youtube. Og det er ikke bare i New Zealand, men også i USA og Europa, at etterretningstjenestene først de siste årene har begynt å ta trusselen fra det ekstreme høyre mer alvorlig, sier hun.

– Vi har sovet i timen, alle sammen. Det gjelder også Youtube som bør ansette flere moderatorer. De er ikke proaktive nok, konkluderer hun.

Youtubes ekkokammer-algoritme

Men hun fremhever også Youtubes forretningsmodell og algoritme som fungerer på lik måte som andre medier. Det har tidligere vært kritisert for at det kan føre utsatte personer på vei mot radikalisering.

Algoritmen prøver å få brukeren til å forbli på siden og bruke mer tid på Youtube. Det gjør den for å øke annonseinntektene for Youtube, og er på den måten en fast del av den grunnleggende forretningsmodellen som har gjort Youtube til en økonomisk gigasuksess.

Den fungerer konkret ved å anbefale brukeren mer av de samme innholdet man allerede har sett. Faktisk begynner den neste videoen av seg selv, så det er lett å bare lene seg tilbake og la seg underholde av den neste kattevideoen eller sminkehjelpvideoen som dukker opp.

Men hvis du for eksempel begynner å se videoer om konspirasjonsteorier utstyrt med tydelige fiendebilder, får du på samme måte anbefalt flere og flere videoer som hevder de samme påstandene.

Blir utnyttet

Youtube har ifølge Lorentzen også allerede prøvd å fjerne det mest ytterliggående innholdet fra anbefalingene sine. Tross en rekke betydelige tiltak fra Youtubes side for å moderere innholdet på plattformen, bærer algoritmen ifølge Lorentzen fremdeles et stort ansvar for radikaliseringen av Brenton Tarrant.

– De videoene han (Brenton Tarrant) har sett, er blitt laget av noen som bruker plattformen på en bestemt måte. De gir bevisst anbefalinger om hverandre og skaper på den måten slags samlet univers, sier hun og understreker poenget om at Youtube legger til rette for det, mens influenserne utnytter det.

– Spørsmålet er hvor forsvarlig det er? spør Maia Kahlke Lorentzen.

Mange høyreradikale grupper finner inspirasjon på Youtube. Foto: Christophe Gateau / DPA via AP / NTB

– For lite, for sent

Spørsmålet om algoritmen er imidlertid ikke så enkelt, mener Johan Farkas.

– En studie om høyreekstreme på Youtube konkluderte også med at algoritmen og anbefalelsesfunksjonen ikke er det primære problemet. Problemet er i høyere grad at Youtube er blitt et sted hvor folk aktivt oppsøker disse ekstreme holdningene, påpeker Farkas.

Det er Rebecca Lewis’ forskning Johan Farkas viser til. Hun er forsker ved Stanford-universitetet i USA og har forsket konkret på radikalisering på Youtube. Hun er nok en stemme som anklager Youtube for å ha gjort for lite, for sent.

– Jeg offentliggjorde en dyptgående analyse av radikalisering på Youtube allerede i 2018. Men Youtube tok aldri kontakt med meg, og iverksatte heller ikke noen betydningsfull reaksjon i tide, skrev hun på Twitter-siden sin 8. desember.

– Et arbeid som aldri tar slutt

Youtubes danske direktør, Christine Sørensen, fremhever i en e-post til Politiken innsatsen Youtube allerede har satt i gang. Hun fremhever blant annet at det allerede i forrige kvartal ble fjernet over 1,8 millioner brukere fra plattformen, hvorav 54.000 av dem ble fjernet for å være hatefulle.

– De siste to årene, siden det tragiske angrepet i Christchurch, har det skjedd store fremskritt, ikke minst når det gjelder bekjempelsen av ytterliggående materiale. Det blir simpelthen fjernet langt mer av det enn tidligere. Innstrammingene sommeren 2019 har ført til en femdobling av hatspråk-fjernelser, og vi har også endret anbefalingssystemet for å begrense spredningen av ytterliggående innhold, skriver den danske direktøren.

Noen av brukerne som allerede er blitt fjernet fra Youtube er blant annet Martin Sellner, Richard Spencer og Stefan Molyneux. Samtlige av disse var Brenton Tarrant storforbruker av, og i noen tilfeller hadde han støttet dem økonomisk. Men å regulere Youtube er et arbeid som aldri tar slutt, skriver Christine Sørensen:

– På en plattform med to milliarder brukere vil det dessverre alltid være noen med mørke motiver som prøver å lure seg gjennom filtrene våre. Derfor er det et arbeid som aldri tar slutt.

Spesialist i nettbaserte hat-fellesskaper, Maia Kahlke Lorentzen, forteller også at det er en utfordring. For Youtube operer med spesifikke retningslinjer for hva man ikke skal si. Og mange influensere spekulerer i hvordan man oppholder seg rett ved grensen.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN