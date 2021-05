Sterke reaksjoner etter israelsk angrep mot mediebygg i Gaza

Bygningen som huset nyhetsbyrået AP og Al Jazeera i Gaza ble lørdag lagt i grus i et israelsk angrep. Israel hevder Hamas holdt til der.

Et israelsk luftangrep har fullstendig ødelagt en bygningen som huser nyhetsbyrået AP og andre medier. Foto: MOHAMMED SALEM / Reuters

Jawwad Mahdi, som eide høyhuset Jala Tower, sa at det israelske forsvaret hadde gitt ham beskjed om å forsikre seg om at alle innbyggerne ble evakuert. Han skal ha fått en time på seg til å sikre at alle hadde forlatt bygningen.

Luftangrepet skjedde en time etter at advarselen fra det israelske forsvaret kom. Ansatte i AP og andre som var i bygningen, skal ha rømt ut i panikk etter at de fikk beskjeden. Hele høyhuset, som hadde tolv etasjer, kollapset i en støvsky etter angrepet.

– Kampfly angrep et høyhus der militære enheter knyttet til den militære etterretningstjenesten til terrororganisasjonen Hamas holdt til. Bygningen huset også sivile medier, som Hamas skjuler seg bak og bruker som menneskelige skjold, het det i en uttalelse fra israelske myndigheter etter angrepet.

Tryglet om ti minutter

Samtalen mellom Jawwad Mahdi og en offiser i det israelske forsvaret ble overhørt av AFPs journalist, som skriver at han tryglet om å få 10 minutter ekstra for å gi journalistene anledning til å ta med seg utstyret sitt før de dro.

Offiseren i den andre enden nektet.

– Det er forferdelig, veldig trist, å angripe Al Jazeera og andre nyhetsbyråer, sier Wael al-Dahdouh, Al Jazeeras byråsjef i Gaza.

Et luftangrep skal også ha truffet et mål nær bygningen der mediene holdt til.

AP var før luftangrepet i kontakt med talsperson Jonathan Conricus i det israelske forsvaret, som sa han ikke var kjent med opplysningene om at et angrep var under oppseiling.

Foto: Khalil Hamra / AP

Skarpe reaksjoner

Reaksjonene på angrepet lot ikke vente på seg, blant annet fra Det hvite hus.

– Vi har kommunisert direkte til israelerne at det å sørge for sikkerheten til journalister og uavhengige medier, er et overordnet ansvar, sa president Joe Bidens talsperson Jen Psaki.

Sjefen for nyhetsbyrået AP sa han er «sjokkert og forferdet» etter det israelske angrepet som la byråets Gaza-kontor i grus.

– Dette er en utrolig urovekkende utvikling. Vi unngikk så vidt forferdelige tap av menneskeliv, sa APs president og administrerende direktør Gary Pruitt i en uttalelse om angrepet på bygningen.

Den Qatar-baserte TV-stasjonen Al Jazeera lovet på sin side å ikke la seg bringe til taushet.

– De er tydelig at de som fører denne krigen ikke bare vil spre død og ødeleggelse i Gaza, men også bringe til taushet mediene som er vitne til dette og dokumenterer og rapporterer sannheten, sa Walid al-Omari, kanalens byråsjef i Jerusalem.

Sjefen for nyhetsbyrået AP sier han er «sjokkert og forferdet» etter angrepet. Foto: Khalil Hamra / AP

– Prinsipielt angrep

Lederne av norske presseorganisasjoner fordømte også lørdagens angrep.

– Dette er krigføring. Når en bygning som huser medier blir pekt ut spesifikt, blir dette også et prinsipielt angrep på pressen, sa styreleder Kjersti Løken Stavrum i Norsk PEN til Medier24.

Eva Stabell, som er Norsk Journalistlags prosjektleder for internasjonalt arbeid, er forferdet over nyheten om angrepet på bygningen.

– Å angripe medier er helt forkastelig. FNs resolusjoner og det internasjonale lovverket sier helt klart fra om at mediene ikke skal være mål, sier Stabell.

Raketter ble avfyrt fra Gazastripen til Israel lørdag. Foto: Hatem Moussa / AP

Familie på ti drept

I et annet israelsk angrep tidligere lørdag rettet mot en bygning i den tett befolkede flyktningleiren al-Shati nord på Gazastripen, ble en utvidet familie på ti drept. Dette er det dødeligste kjente enkeltangrepet i den siste konflikten mellom Israel og Hamas og andre grupper på Gazastripen.

Siden mandag har det vært en kraftig opptrapping i konflikten. Hamas og andre har skutt et stort antall raketter mot Israel, som har svart med omfattende bombing.

Siden mandag er 139 drept på Gazastripen, ifølge det palestinske helsevesenet. Blant dem er 39 barn. Over 1.000 er såret. På israelsk side er ti drept i rakettangrepene, blant dem et barn og en soldat. Over 560 israelere er såret.