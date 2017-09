En dansk mann er dømt til 325 års fengsel av en domstol i Dinwiddie County i Virginia, for å ha lastet ned overgrepsvideoer av barn.

Ifølge den lokale TV-stasjonen WTVR er det snakk om en tilståelsessak, og derfor kan mannen – avhengig av hvordan han oppfører seg i fengsel – bli prøveløslatt etter omtrent 25 år.

Dansken hadde permanent arbeids- og oppholdstillatelse i USA, og erkjente seg skyldig i 37 tilfeller av nedlastning av overgrepsmateriale.

Det danske utenriksdepartementet bekrefter overfor Ritzau at en danske er fengslet i USA, men vil ikke komme med flere opplysninger.

Ifølge påtalemyndigheten har de ikke tidligere hatt dansken på radaren, før de oppdaget at han hadde opptrådt under kallenavnet «VaDad4Yung» på det såkalte «mørke nettet».

I Danmark er strafferammen for besittelse av overgrepsmateriale to års fengsel. Straffen kan bli opptil seks års fengsel under særlig skjerpende omstendigheter.